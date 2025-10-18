高院庭長濫查134筆個資 罰12萬免關

時任高等法院庭長陳貽男現已退休。（取自YouTube）

時任高等法院庭長陳貽男），涉嫌自二〇〇九年至二〇一一年止，為滿足窺探他人隱私需求，竟登入司法院單一登入窗口户役政電子閘門等系統，輸入不實查詢案號、用途，擅查他人個資一三四筆，包含與審判無關的高院同事、房客及陳妻的主治醫師等，台北地檢署考量他認罪深表悔悟，依偽造文書罪給予緩起訴，須支付公庫十二萬元。

為窺探他人隱私 現已退休

司法官訓練所十七期結業的陳貽男，涉案時間擔任高院庭長，此事曝光後，司法院人事審議委員會決議記陳一大過、免兼庭長，陳隨即於二〇一二年一月退休，監察院同年彈劾陳，司法院公務員懲戒委員會將他降二級改敘。

請繼續往下閱讀...

此外，二〇〇七年間，陳的妻子因跌倒受傷送台大醫院治療，最後因顱內出血成植物人，十個月後過世，陳與子女為此對台大醫院及三名醫師提訴求償，最終最高法院判決台大及醫師免賠確定。

檢方調查，陳貽男為滿足其窺探他人隱私需求，利用公務電腦登入司法院單一登入窗口户役政電子閘門、法務部户役政資訊連結、聯合徵信、入出境、票據信用資訊連結等系統後，冒用其他法官承審案件或輸入自己審理（查詢對象與審判無關）的案件，輸入不實查詢案號、用途，偷查同事、房客及陳妻的主治醫生等人個資。

檢察官審酌陳坦承犯行，深表悔悟、無犯罪紀錄，素行良好，因一時失慮致罹刑章，未將所查得的資料加以利用、行使，經此偵查程序應知警惕，且陳已退休，不致再犯，予以緩起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法