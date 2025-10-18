靠化學氣味一條街掩護 破巨型製毒廠 抄15億K毒

刑事局中打破獲彰化線西鄉的愷他命製毒工廠，起出市價約15億，總重1756公斤的愷他命成品、半成品。（記者陳建志攝）

毒品總重一七五六公斤

繼今年三月海巡單位在台灣外海查獲市值高達三十億元的愷他命等毒品，刑事警察局中部打擊犯罪中心也在今年六月接獲情資，獲知有製毒集團藏身彰化縣線西鄉工廠林立區域的一處鐵皮房，經報請台中地檢署檢察官陳東泰指揮偵辦，前往攻堅查獲主嫌陳柏穎等五人，起獲愷他命成品及半成品合計一七五六公斤，黑市價亦高達十五億元，訊後全部裁定收押，並於昨天起訴。

刑事局中打第二隊表示，六月接獲線報後，追查發覺製毒集團為避免製毒過程散發的化工異味引起周圍居民察覺，除承租近五百坪大鐵皮廠房煉毒，還刻意選在兩側分別是塑膠及機械工廠的地點，利用該些工廠也會溢散化學物品氣味的特性掩人耳目。

主嫌也是製毒師

案經台中地檢署指揮刑事局、台中市警局大雅分局、太平分局及彰化縣警察局和美分局、員林分局偵辦，今年六月十九日持法院核發搜索票，出動維安特勤隊破壞鐵門直搗製毒工廠，逮捕陳柏穎（卅五歲），以及謝姓、楊姓、林姓及徐姓等四名共犯。警方追查，陳男雖無幫派背景，但熟悉製毒過程，既是集團主嫌，也是現場實際指揮的製毒師，因現場查獲毒品數量龐大，懷疑背後還有影武者操控集團，正向上溯源中。

追幕後操控集團

警方在現場查獲塑膠桶、鐵桶以及製毒工具，毒品則有三級毒品愷他命成品六百多公斤，半成品一千多公斤，合計一七五六公斤，調查完畢後移送台中地檢署偵辦，五嫌均獲法院裁定羈押。

台中地檢署昨天偵結終結，依毒品罪嫌將陳男等五人起訴，同時將查獲的巨量毒品依銷燬作業辦法規定，核發命令取樣後銷燬。

