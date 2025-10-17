為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    立委建議成立軌道警察局 警署長：可研議

    2025/10/17 05:30 記者林哲遠／台北報導
    警政署長張榮興昨天表示，鐵路警察局、台鐵站方、保全已加強勤務規劃、見警率及守望點，保障旅客安全。（資料照，中央社）

    台北車站九日發生性侵事件，一名外籍女性酒醉後遭四十四歲竊盜通緝犯邱勝明性侵。警政署長張榮興昨天表示，鐵路警察局、台鐵站方、保全已加強勤務規劃、見警率及守望點，保障旅客安全。

    民進黨立委張宏陸表示，警察在北車巡邏不可能二十四小時，也無法巡邏到每一個角落，本事件有無需檢討之處？張榮興回應，首先，勤務的布署更加綿密，包括台鐵站方、保全三方面的結合，減少死角、增加見警率；再者，基本問題是要解決北車的遊民問題。

    張宏陸認為，如果北車未來要增加見警率，又要處理這麼多事情，他認為只要外勤員警危勞津貼應該全給；張榮興答覆說：「是的。」

    張宏陸進一步建議，可以參考國外，全台成立一個「軌道警察局」的專責機構。張榮興說，警政署會來研議，台鐵與高鐵比較能統一，但捷運遍布在各縣市的市區裡，與台鐵、高鐵的狀況不一樣，但仍可研究此狀況的可行性。

    立法院內政委員會昨邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。

