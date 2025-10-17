通緝犯嫩妻「代駕」衝撞警 中彈落網

警員（前方）針對衝撞的車輛，連開4槍，打中女駕駛右大腿，後方的警察立刻持槍警戒。（警方提供）

夫棄車逃 妻載稚女續衝撞

因組織犯罪等案被通緝的五十六歲郭姓男子，前天下午駕車經過桃園市區被警方攔查拒檢，郭男棄車逃逸仍被捕，未料，廿五歲的郭妻鄭姓女子接替開車，還衝撞員警及警車企圖逃逸，員警連開四槍，擊傷鄭女右大腿才讓她放棄抵抗，警方在車上查獲毒品依托咪酯（喪屍煙彈）二顆及數把刀械，全案依毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

闖紅燈、逆向…加罰15萬

警方表示，嫌犯拒捕過程中，有闖紅燈、蛇行逆向、危險駕駛等各項交通違規，告發共廿七件，罰款總額逾十五萬元；警員開槍打中鄭女右大腿後，以止血帶為其止血，通報消防人員到場協助送醫，當時車內後座還有卅三歲劉姓乘客及郭男的三歲女兒。

郭男、鄭女及劉男分別依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦；郭男因涉組織犯罪及詐欺案件遭發布通緝中，解送台東地院歸案，三歲幼兒由社會局暫時安置。

桃園警分局接獲情資，郭男與其友人於台中市涉犯刑案後，駕車潛逃至桃園地區藏匿，青溪派出所員警前天下午五點廿六分左右，在三民路二段發現該車，立即攔查，郭男繞市區十餘分鐘後，沿桃園區國際路往南桃園交流道方向逃逸，於國際路二段與力行路口駛入對向車道逆向行駛，並左轉進入某公司停車場後跳車逃入草叢中，仍被隨後追至的員警壓制逮捕。

夫妻皆被捕 抄出喪屍煙彈

未料，副駕駛座的鄭女見狀跳至駕駛座接替開車，她不顧員警制止，駕車前後衝撞員警及警車意圖逃逸，倒車過程中將警用機車壓在車底下卻仍猛踩油門，員警見情況危急，拔槍射擊輪胎三槍及並向駕駛座射擊一槍，導致鄭女右大腿受傷後才揮手示意放棄抵抗。

