太陽聯盟誘賭再暴力討債 逼馬桶刷刷牙、喝符水

刑事局中部打擊犯罪中心去年破獲以太陽聯盟江姓男子為首的博弈機房，逮獲江男等十二人，經送辦後江男被依賭博罪判刑十個月，不過警方進行手機數位鑑識時，發現該集團另涉暴力討債、凌虐，對於欠債民眾，以棍棒、熱熔膠毆打，還強迫用馬桶刷刷牙、喝符水，手段相當兇殘，今年七月出動維安特勤隊攻堅，共逮獲江男等七人，依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，去年七月破獲藏匿於社區大樓內的二處博弈機房，當場查獲江姓主嫌（三十六歲）等十二名成員，查扣手機九十支、電腦二十組、筆電四台等證物，江男訊後依賭博罪嫌送辦，遭法院判刑十個月。

不過警方在執行數位鑑識過程中，意外發現多段疑似涉及暴力討債凌虐的影像，追查後發現江男以網路博弈為掩護，實際操控成員行動，發展出具層級分工、命令服從、人員招募等架構的犯罪組織，並會要求集團成員也進行簽賭，若因此欠債則指使其他成員進行凌虐、暴力討債，以此控制集團成員。

警方發現，該集團對於欠債的成員，除用棍棒毆打，以熱熔膠猛抽身體，還會強迫以馬桶刷刷牙，甚至強迫抄寫三遍心經後，再將心經燒掉加水如符水喝下，並會逼迫交付金錢或財物，甚至脅迫家屬簽下本票、轉讓車輛，手段相當兇殘，已知被害人至少有三人。

中打經蒐證後，今年七月，與台中市警局等單位共同偵辦，出動維安特勤人員攻堅逮人，一舉逮捕江男等七名共犯，並查扣木棍、球棒等犯罪工具，並依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財罪嫌移送法辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

