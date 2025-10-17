嫌鄰居電視太吵怒揮刀 把馳援公親砍成命危

台中林姓男子把行兇的水果刀丟在自家屋前鐵門旁。 （記者陳建志翻攝）

刀丟家前 23歲男落網

台中霧峰中正路一戶民宅，昨天下午驚傳持刀砍人案，一名精神狀況不穩定的廿三歲林姓男子，疑因不滿隔壁陳姓婦人電視太大聲，持水果刀進屋理論，鄰居施姓老翁接獲求救前來協助，沒想到兩人都被林男持水果刀砍傷，其中施男左胸中刀有生命危險，陳姓婦人則是後頸中刀，所幸治療後無大礙，林男行兇後還淡定坐在門口血跡旁，遭趕來員警制伏，訊後依傷害、殺人未遂罪嫌移送法辦。

台中市消防局昨天下午一點五十分接獲民眾報案，指稱霧峰區中正路一戶民宅有民眾受傷，立刻派員到場搶救，救護人員抵達時將胸口中刀、意識模糊的施姓男子（七十歲），以及後頸、額頭中四刀的陳姓婦人（七十歲）送醫急救。

請繼續往下閱讀...

婦頭頸中4刀 保住命

亞大醫院表示，施姓老翁左胸有穿刺傷，有生命危險，昨天下午轉往醫學中心進行手術。

陳姓婦人則是左後頸部、額頭穿刺傷，經治療後已無大礙。

消防人員和員警到場時，發現行兇的林男將水果刀丟在自家屋前鐵門旁，獨自淡定的坐在婦人門前血跡旁，立刻將他制伏帶回警局。

電話求救：我被殺了

員警初步調查，平時和母親同住的林男精神狀況不穩定，疑因不滿鄰居陳姓婦人家中電視太大聲，昨天中午持水果刀登門理論，陳姓婦人見狀害怕向隔壁施姓老翁求助，沒想到好心前來協助的施男和陳女雙雙被林男持刀砍傷，兩人還打電話求救「我被殺了」，現場血跡斑斑。

員警將林男帶回警局偵訊後，釐清犯案動機，訊後依傷害、殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法