三義保育山坡地在哭泣 濫倒堆成足球場大垃圾山

環境部環境管理署中區環境管理中心於2024年3月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入八櫃段山坡地保育區，因此於5月時至現場勘查，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至2024年6月間，共有663車次的廢棄物清運車輛進入棄置。（環管署提供）

濫倒近兩年 高達663車次

苗栗縣三義鄉八櫃段多筆保育山坡地，自二〇二二年八月起至二〇二四年六月間，遭非法濫倒高達六百六十三車次、計約一萬三千二百六十公噸的廢枝葉、槁木等類廢棄物，堆積成面積大如足球場的垃圾山。檢警調偵辦後，將地主、不肖業者等十二人，依違反廢棄物清理法、水土保持法等罪起訴，具體求處五年不等的刑期。

清運車即時行車軌跡露餡

此案由環境部環境管理署中區環境管理中心於去年三月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入苗栗縣三義鄉八櫃段棄置點，遂於同年五月至現場勘查，發現棄置點位於山區隱蔽處，被人為蓄意開闢道路進入，山坡上滿布大量棄置的廢樹枝、樹葉、槁木等。

苗栗地檢署獲報，指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊、苗栗警分局，與環管署中區環境管理中心合作偵辦。專案小組出動空拍機拍下的畫面，清楚可見廢棄物被棄置在綠油油的山林間，面積廣如一座足球場大小。

據調查，張男等自二〇二二年八月起，提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受二千五百元至四千元不等代價，容許賴姓男子等人經營的十七家景觀園藝工程公司，非法棄置共計六百六十三車次的廢枝木、廢樹葉等一般事業廢棄物，以每車載重廿公噸計算，堆出來的垃圾山多達一萬三千二百六十公噸，對山坡地保育及水土保持安全均構成嚴重影響。

地主、業者等12人起訴

這些事業廢棄物是由賴男等人承攬桃園、新竹等北部縣市的機關、營區等的路樹修剪、清理作業後，未送至合法再利用機構處理，而是便宜行事亂倒，從中賺取處理費價差。

苗檢偵查終結後，起訴張男、賴男等十二人，認為張男、賴男二人犯罪情節重大，分別具體求刑五年及三年半，並向法院聲請宣告沒收張男不法所得二百多萬元，另對彭姓等廿四名被告緩起訴處分。

苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝和樹葉的情形，依據現場量測結果，推估廢樹枝（葉）堆置數量逾1萬3千公噸，對山坡地保育及水土保持安全均形成嚴重影響。（環管署提供）

