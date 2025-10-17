為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    三義保育山坡地在哭泣 濫倒堆成足球場大垃圾山

    2025/10/17 05:30 記者彭健禮、黃宜靜／綜合報導
    環境部環境管理署中區環境管理中心於2024年3月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入八櫃段山坡地保育區，因此於5月時至現場勘查，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至2024年6月間，共有663車次的廢棄物清運車輛進入棄置。（環管署提供）

    環境部環境管理署中區環境管理中心於2024年3月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入八櫃段山坡地保育區，因此於5月時至現場勘查，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至2024年6月間，共有663車次的廢棄物清運車輛進入棄置。（環管署提供）

    濫倒近兩年 高達663車次

    苗栗縣三義鄉八櫃段多筆保育山坡地，自二〇二二年八月起至二〇二四年六月間，遭非法濫倒高達六百六十三車次、計約一萬三千二百六十公噸的廢枝葉、槁木等類廢棄物，堆積成面積大如足球場的垃圾山。檢警調偵辦後，將地主、不肖業者等十二人，依違反廢棄物清理法、水土保持法等罪起訴，具體求處五年不等的刑期。

    清運車即時行車軌跡露餡

    此案由環境部環境管理署中區環境管理中心於去年三月間，透過追蹤廢棄物清運車輛即時行車軌跡，發現某一車輛多次進入苗栗縣三義鄉八櫃段棄置點，遂於同年五月至現場勘查，發現棄置點位於山區隱蔽處，被人為蓄意開闢道路進入，山坡上滿布大量棄置的廢樹枝、樹葉、槁木等。

    苗栗地檢署獲報，指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊、苗栗警分局，與環管署中區環境管理中心合作偵辦。專案小組出動空拍機拍下的畫面，清楚可見廢棄物被棄置在綠油油的山林間，面積廣如一座足球場大小。

    據調查，張男等自二〇二二年八月起，提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受二千五百元至四千元不等代價，容許賴姓男子等人經營的十七家景觀園藝工程公司，非法棄置共計六百六十三車次的廢枝木、廢樹葉等一般事業廢棄物，以每車載重廿公噸計算，堆出來的垃圾山多達一萬三千二百六十公噸，對山坡地保育及水土保持安全均構成嚴重影響。

    地主、業者等12人起訴

    這些事業廢棄物是由賴男等人承攬桃園、新竹等北部縣市的機關、營區等的路樹修剪、清理作業後，未送至合法再利用機構處理，而是便宜行事亂倒，從中賺取處理費價差。

    苗檢偵查終結後，起訴張男、賴男等十二人，認為張男、賴男二人犯罪情節重大，分別具體求刑五年及三年半，並向法院聲請宣告沒收張男不法所得二百多萬元，另對彭姓等廿四名被告緩起訴處分。

    苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝和樹葉的情形，依據現場量測結果，推估廢樹枝（葉）堆置數量逾1萬3千公噸，對山坡地保育及水土保持安全均形成嚴重影響。（環管署提供）

    苗栗縣三義鄉八櫃段山坡地保育區遭棄置大量廢樹枝和樹葉的情形，依據現場量測結果，推估廢樹枝（葉）堆置數量逾1萬3千公噸，對山坡地保育及水土保持安全均形成嚴重影響。（環管署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播