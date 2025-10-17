124噸廢棄物 攻佔二林中科園區 偽造證明偷倒 起訴2公司、11人

二林科學園區土地遭廢土集團傾倒124噸廢棄物。（彰化檢方提供）

營建廢棄物分類業者吳典璟、江晉涉嫌夥同其它公司偽造「購買土石方」證明，將台北市約一二四公噸的建築廢棄物載到彰化縣二林中科園區傾倒掩埋。該集團利用去年山陀兒颱風來襲時作案，遇巡邏員警攔檢，發現「運土證明書」的傾倒目的地為嘉義縣，卻跑來彰化二林，報請彰化地檢署偵辦，才偵破此傾倒廢土集團。

彰檢昨偵結，將江浚公司負責人吳典璟、江浚建築廢棄土分類場負責人江晉、栢鼎公司負責人龔良民及司機等十一人，依違反廢棄物清理法及偽造文書等罪嫌提起公訴。其中吳典璟、江浚、龔良民等三人檢方以罪嫌重大且有串證之虞向彰化地院聲請羈押獲准。

颱風來襲作案 員警攔檢發現

起訴書指出，江浚公司負責人吳男等人勾結龔男，虛設「栢鼎公司」購土證明，由江浚公司以每立方公尺十元出土到嘉義，栢鼎公司製造每立方米四十五元購土的虛偽資料。江浚公司只能做營建廢棄物的分類，並無處理的許可，卻透過網路徵求載運土方司機，要將三萬立方米的建築廢棄物濫倒。

去年九月廿八日晚間，三輛曳引車載運廢棄物至二林科學園區傾倒。同年十月一日晚間循同樣模式傾到，惟該趟因一輛曳引車遇警車巡邏盤查，員警發現該批土方去處應是嘉義的土方場，卻來到二林中科園區，通報彰化地檢追查而破案。檢方會同環保人員現場開挖，發現近一一二．七立方公尺的營建廢棄物，相當於一二四公噸。

