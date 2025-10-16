為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    律師幫3億槍毒通風報信 害警撲空

    2025/10/16 05:30 記者劉詠韻、王冠仁／台北報導
    警方查扣犯嫌走私的槍枝。（記者王冠仁翻攝）

    士林地檢署偵破三億元槍毒跨國走私案，揪出辯護律師淪為「內線」。檢警調查發現，律師丁啟修涉嫌在承辦案件過程中，向毒販共犯洩漏偵查機密，導致警方搜索行動撲空，錯失關鍵緝毒時機。

    檢警調查，該集團承租基隆七堵區民宅作為毒品包裝據點，暗中經營跨國運毒網絡。今年集團下游楊姓毒販被逮。當時尚未落網的同夥劉哲維、張田發現此事，找上替落網成員辯護的律師丁啟修，由丁假裝擔任楊的辯護人，實際上要丁去看守所，釐清楊向警方透露多少販毒集團秘密。

    丁啟修濫用律見特權 起訴

    丁啟修以受家屬委任為由向士林地檢署出具委任狀，並前往看守所律見時，得知檢警已掌握販毒集團組織結構及上游分裝場據點位置等偵查機密，竟將警詢重點與律見內容抄寫成筆記，交由張田拍照後傳給同夥，劉、張隨即火速轉移七堵民宅內的大批毒品，使警方於六月持搜索票前往時撲空。

    檢方痛批，丁啟修身為律師，卻背離職業倫理、濫用律見特權洩漏偵查資訊，嚴重干擾司法程序，建請法院從重量刑且不宣告緩刑，以示懲儆。

    警方發現犯嫌利用Coach包夾藏毒品走私來台。（記者王冠仁翻攝）

