虐死初生嬰 離譜爸稱想吸引妻注意

台中莊姓男子，因不堪出生不滿2月的兒子哭鬧，接連對他拍頭、打耳光、大力搖晃、高拋凌虐致死，台中地院依傷害致死判10年徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名剛出生不滿二月的男嬰，因哭鬧遭莊姓父親，接連拍頭、打耳光、大力搖晃、高拋，導致腦出血、雙眼視網膜出血的傷勢，去年八月廿五日晚間，莊男夫妻見兒子睡著，將他獨留在租屋處，兩人到友人家打電動、聊天，隔天凌晨返家發現無呼吸心跳趕緊送醫，一度恢復心跳，卻因顱內出血等傷勢不治，莊男自稱傷害兒子是想吸引妻子注意分擔照顧責任，台中地院依傷害致死判處十年徒刑。

高拋、呼巴掌、大力晃…狠爸判刑10年

檢警調查，莊男在兒子出生後，去年八月和太太一起在台中市大里租屋同住，莊男沒考慮兒子剛出生未滿月，先是用指甲掐捏男嬰雙耳，導致他雙耳有多處開放性傷口。

接著去年八月多次以雙手抱起男嬰，前後、左右多次大力搖晃，將男嬰置於大腿處，以右手大力揮打巴掌三至四下，男嬰頭部也被莊男以手用力拍打三至四次，甚致將男嬰高拋後接住，造成他有腦出血、雙眼視網膜出血的傷勢。

去年八月廿五日晚上九點多，莊男夫妻見兒子睡著，將他獨自留在租屋處，前往鄰居住處打電玩及聊天。隔天凌晨返家時，發現兒子臉色蒼白且無心跳，趕緊共乘機車載他送醫，急救恢復呼吸心跳後轉院，仍在去年九月六日因頭部遭外力擊打、顱內腦內出血、急性肺泡肺炎、小膿瘍等併發症，而宣告不治。

檢警調查時，莊男坦承對男嬰施虐，法官認為，雖沒有積極證據顯示莊男有置男嬰於死的故意，且發現男嬰有異後，隨即騎乘機車搭載送醫急救，可推斷莊男的行為僅是要停止男嬰哭鬧，並非有意置他於死。不過其猛力搖晃及拍打，與男嬰死亡有相當因果關係。

法官認為，莊男因不耐男嬰哭鬧，以及希望透過傷害男嬰來引起太太的注意，讓太太一起分擔照顧，傷害的行為帶有發洩壓力的性質，不應從輕量刑，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判處十年徒刑，可上訴。

