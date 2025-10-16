為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    3師顧10童沒發現少1人 追查刑責

    2025/10/16 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    女童在收托期間不幸溺斃，幼兒園附設托嬰中心王姓負責人今天出面哽咽致歉，將申請停業接受調查及處置。（民眾提供）

    新竹縣竹北某私立托嬰中心發生女童溺斃生態池的憾事，律師林佳真表示，本事件托嬰中心負責人及負責照護幼兒之托育人員，如經調查認定因照顧疏失、未盡注意義務而導致幼兒溺水死亡，將涉及刑法過失致死罪，另托嬰中心及涉案保育人員對於幼兒的父母也應負民事連帶賠償責任。

    環境不安全 負責人也有責

    新竹縣議員蔡蕥鍹指出，這家幼兒園秉持華德福教育理念貼近自然。案發時三名老師帶領十名幼兒，按此師生比，基本上幼兒應該可以得到妥善照顧，卻發生溺斃憾事，她質疑與水池邊防護措施不足及整體環境管理不當有關；且女童疑似跌入生態池的缺口，正好是監視器無法拍到的死角。

    蔡蕥鍹質疑，該托嬰中心在一一二年評鑑等級為乙等，且具有準公共化資格，此事凸顯環境管理不當問題。主管機關在審核幼兒園環境安全時，難道沒有發現嗎？沒有提出要求改善嗎？她強調，幼兒活動區域設置監控設備，需確保無視覺死角，並應妥善維護設備以提供清晰影像。

    生態池池水深約廿五公分，以木柵欄圍繞，柵欄高約五十公分，但有一處約五十到一百公分寬的缺口，律師林佳真指出，生態池雖設圍欄，但卻有缺口，顯非安全環境，若托嬰中心負責人及負責照護幼兒之托育人員，經調查認定因照顧及管理疏失、未盡注意義務而導致幼兒溺水死亡，將涉及刑法第二七六條過失致死罪，處五年以下有期徒刑、拘役或罰金。另托嬰中心及涉案保育人員對於幼兒的父母亦應負民事連帶賠償責任。

