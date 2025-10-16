為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2歲女童溺斃竹縣托嬰中心生態池／隔壁園學童圍觀 師才知出事了

    2025/10/16 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    王姓負責人指出，該生態池是建築法規內的滯洪池。（民眾提供）

    王姓負責人指出，該生態池是建築法規內的滯洪池。（民眾提供）

    新竹縣竹北一家私立托嬰中心上周（八日）發生一名一歲九個月的女童溺斃憾事！女童跌入戶外約廿五公分深的生態池中，當時沒有任何老師發現，廿分鐘後才有其他學童先看到「生態池裡有人」。檢警相驗初步研判為溺斃窒息死亡，全案偵辦中。業者出面致歉並報請停業，縣府社會處成立專案小組展開調查，針對涉及人員疏忽或管理違失部分，後續將依規裁處。

    監視器死角 20分鐘才被發現

    警方初步調查，女童獨自一人到托嬰中心戶外的造景生態池，池水深約廿五公分，以木柵欄圍繞，柵欄高約五十公分，但有一處約五十到一百公分寬的缺口。檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，排除外力介入，已調閱、保存相關證據，以釐清案情。不過，因監視器只拍到生態池曾泛起漣漪，尚無女童跌落過程的影像。

    池裡有人 一個個好奇湊近…

    出事的這家托嬰中心，與幼兒園共享戶外遊戲空間。據悉，八日上午十一點許，托嬰中心三名老師帶十名幼童到園區戶外活動，女童跌入生態池裡，當下沒有任何老師發現，老師帶幼童進教室之後也未點名發現少了女童。約莫廿分鐘後，毗鄰的幼兒園學童先看到「生態池裡有人」，一個個湊近好奇圍觀，老師看到怎麼一群小朋友圍在生態池，上前查看才發現女童跌入池裡，趕緊通知托嬰中心的老師。

    新竹縣政府說明，社會處獲報後立即派員到托嬰中心了解事發經過，調閱監視器畫面，並查驗現場環境與人員配置。當日命托嬰中心召開家長說明會，確認後續轉托事宜，並請托嬰協會協助盤點有收托缺額；因家長期待要有一個月的轉托時間，該托嬰中心昨報請十一月十五日停業。

    業者道歉並報請停業

    托嬰中心王姓負責人昨出面致歉，強調會配合檢警調查及主管機關處置。並指該生態池是建築法規內的滯洪池，因會積水，園方種花草、養魚。

    縣府已通令要求各幼兒園、托嬰中心及學校全面檢視校園生態池、水池及滯洪池等安全措施，防止類似憾事再次發生。

    社會處指出，縣府已著手行政調查作業，若經調查確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，將處六萬至六十萬罰鍰，並得公布其姓名；另，如托嬰中心違反同法經查證屬實將處六萬至六十萬罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下並公布其名稱。

    托嬰中心戶外的生態池，水深約25公分，以木柵欄圍繞，柵欄高約50公分，但有一處約100公分寬的缺口，女童疑跌入此缺口溺斃。（民眾提供）

    托嬰中心戶外的生態池，水深約25公分，以木柵欄圍繞，柵欄高約50公分，但有一處約100公分寬的缺口，女童疑跌入此缺口溺斃。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播