2歲女童溺斃竹縣托嬰中心生態池／隔壁園學童圍觀 師才知出事了

王姓負責人指出，該生態池是建築法規內的滯洪池。（民眾提供）

新竹縣竹北一家私立托嬰中心上周（八日）發生一名一歲九個月的女童溺斃憾事！女童跌入戶外約廿五公分深的生態池中，當時沒有任何老師發現，廿分鐘後才有其他學童先看到「生態池裡有人」。檢警相驗初步研判為溺斃窒息死亡，全案偵辦中。業者出面致歉並報請停業，縣府社會處成立專案小組展開調查，針對涉及人員疏忽或管理違失部分，後續將依規裁處。

監視器死角 20分鐘才被發現

警方初步調查，女童獨自一人到托嬰中心戶外的造景生態池，池水深約廿五公分，以木柵欄圍繞，柵欄高約五十公分，但有一處約五十到一百公分寬的缺口。檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，排除外力介入，已調閱、保存相關證據，以釐清案情。不過，因監視器只拍到生態池曾泛起漣漪，尚無女童跌落過程的影像。

池裡有人 一個個好奇湊近…

出事的這家托嬰中心，與幼兒園共享戶外遊戲空間。據悉，八日上午十一點許，托嬰中心三名老師帶十名幼童到園區戶外活動，女童跌入生態池裡，當下沒有任何老師發現，老師帶幼童進教室之後也未點名發現少了女童。約莫廿分鐘後，毗鄰的幼兒園學童先看到「生態池裡有人」，一個個湊近好奇圍觀，老師看到怎麼一群小朋友圍在生態池，上前查看才發現女童跌入池裡，趕緊通知托嬰中心的老師。

新竹縣政府說明，社會處獲報後立即派員到托嬰中心了解事發經過，調閱監視器畫面，並查驗現場環境與人員配置。當日命托嬰中心召開家長說明會，確認後續轉托事宜，並請托嬰協會協助盤點有收托缺額；因家長期待要有一個月的轉托時間，該托嬰中心昨報請十一月十五日停業。

業者道歉並報請停業

托嬰中心王姓負責人昨出面致歉，強調會配合檢警調查及主管機關處置。並指該生態池是建築法規內的滯洪池，因會積水，園方種花草、養魚。

縣府已通令要求各幼兒園、托嬰中心及學校全面檢視校園生態池、水池及滯洪池等安全措施，防止類似憾事再次發生。

社會處指出，縣府已著手行政調查作業，若經調查確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，將處六萬至六十萬罰鍰，並得公布其姓名；另，如托嬰中心違反同法經查證屬實將處六萬至六十萬罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下並公布其名稱。

托嬰中心戶外的生態池，水深約25公分，以木柵欄圍繞，柵欄高約50公分，但有一處約100公分寬的缺口，女童疑跌入此缺口溺斃。（民眾提供）

