自行車訓練追撞貨車 骨科名醫魂斷台61線

苗栗頭份為恭醫院外科部、骨科主任劉達仁（五十九歲）平時熱愛自行車運動，上週日（十二日）一早騎自行車沿省道台六十一線南下，中午十二點四十分經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，原因不明迎頭撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治。

檢警相驗劉男發現沒明顯外傷，但他的安全帽、車身骨架俱斷（破），到院時滿臉嘔吐物，疑似頸椎受損且嘔吐物塞住呼吸道。另採血檢驗二氧化碳濃度明顯高於正常值，血液BE（殘餘鹼）過低，血液變成酸性，將進一步解剖釐清其真正死因。

曾跟劉達仁共事過的人透露，他陽光、為人NICE，熱衷自行車運動多年，常參加各種賽事，大家乍聞噩耗都很難過也難以置信。

其妻則告訴檢警，劉達仁平時身體健康，每週都會自主訓練從台北往南騎到竹苗一帶，最近因有賽事準備更頻繁，週日早上九點跟她道別後如常出門，沒想到發生意外。

檢警調查，事發前劉達仁正常騎行在公路，蔡姓廂型車駕駛在前一個路口超車後，在事發路口碰上紅燈而停等，就在綠燈亮起要起步之際，劉達仁連人帶車從後方追撞，整個安全帽顱頂都破了，自行車身也斷裂，當場就失去生命跡象，送醫搶救仍告不治。

有鑽研運動醫學的醫界人士認為，極限運動雖有可能造成腦部缺氧、失控而釀意外，但公路車單車上路，路況多變加上沒有車隊破風帶領，單兵選手不會騎到因過度換氣等因素造成腦部缺氧釀禍，研判劉醫師的血液二氧化碳濃度高過正常值、BE值呈酸性，應是事發後失去呼吸所致。

為恭醫院︰劉達仁敬業盡責

為恭醫院表示，劉達仁任職為恭醫院逾廿二年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，長年投入骨科臨床照護與醫學教育工作，醫術精湛且敬業盡責。全體員工對此事故深感震驚與哀慟，並對劉達仁家屬表達最深切的關懷與慰問，協助家屬處理後續事宜。

