為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    徐少東吸金22億潛逃 PO文挑釁 IP遭鎖定

    2025/10/15 05:30 記者黃良傑、劉禹慶／綜合報導
    徐少東棄保潛逃被通緝， 還在臉書發文挑釁，檢警 調鎖定最新發文IP來源。 （翻攝自徐少東臉書）

    徐少東棄保潛逃被通緝， 還在臉書發文挑釁，檢警 調鎖定最新發文IP來源。 （翻攝自徐少東臉書）

    「三聯集團」負責人兼中華致公黨副主席徐少東，因涉違反正副總統選罷法、反滲透法等案，還為對岸發展組織，被依違反國家安全法起訴，另涉及吸金廿二億元，他棄保從澎湖出海潛逃被通緝，中秋連假期間連續在臉書囂張發文挑釁。檢警調鎖定最新發文IP來源追查其下落。

    據了解，徐少東在臉書多篇發文，還故弄玄虛標註人分別在月球、朝鮮（北韓）、菲律賓（馬尼拉）等地；針對「通緝犯」臉書留言，高雄地檢署表示，案經澎湖地檢通緝及註銷護照，另已遭橋頭地院通緝，對徐的發文不予評論。

    徐少東在十月四日至十月六日的中秋連假，陸續透過臉書發文。昨天徐又連發兩篇文，指稱有一黑暗勢力趁他處於困境時，組織了詐團暴力討債，甚至企圖吞併其債權；聲稱自己是逃難、不是逃亡。

    辦案人員質疑，徐少東選擇棄保潛逃，企圖閃避司法調查，毫無誠信可言；檢警調透露，已鎖定其最新發文IP來源，與外交部及國際刑警合作追查其下落。

    據了解，徐少東一、二審遭重判十三年徒刑，原訂今年五月十二日要向派出所報到，五月九日留下家書後失聯，家人還求助警方協尋，徐已從澎湖搭船潛逃出境，四一〇〇萬元保證金被沒收，澎湖檢警事後逮捕協助偷渡的四名主嫌，並全數起訴。另因徐少東涉嫌違反入出國及移民法且已逃匿，澎湖地檢署依法通緝並請外交部廢止註銷徐少東護照。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播