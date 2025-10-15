徐少東吸金22億潛逃 PO文挑釁 IP遭鎖定

徐少東棄保潛逃被通緝， 還在臉書發文挑釁，檢警 調鎖定最新發文IP來源。 （翻攝自徐少東臉書）

「三聯集團」負責人兼中華致公黨副主席徐少東，因涉違反正副總統選罷法、反滲透法等案，還為對岸發展組織，被依違反國家安全法起訴，另涉及吸金廿二億元，他棄保從澎湖出海潛逃被通緝，中秋連假期間連續在臉書囂張發文挑釁。檢警調鎖定最新發文IP來源追查其下落。

據了解，徐少東在臉書多篇發文，還故弄玄虛標註人分別在月球、朝鮮（北韓）、菲律賓（馬尼拉）等地；針對「通緝犯」臉書留言，高雄地檢署表示，案經澎湖地檢通緝及註銷護照，另已遭橋頭地院通緝，對徐的發文不予評論。

徐少東在十月四日至十月六日的中秋連假，陸續透過臉書發文。昨天徐又連發兩篇文，指稱有一黑暗勢力趁他處於困境時，組織了詐團暴力討債，甚至企圖吞併其債權；聲稱自己是逃難、不是逃亡。

辦案人員質疑，徐少東選擇棄保潛逃，企圖閃避司法調查，毫無誠信可言；檢警調透露，已鎖定其最新發文IP來源，與外交部及國際刑警合作追查其下落。

據了解，徐少東一、二審遭重判十三年徒刑，原訂今年五月十二日要向派出所報到，五月九日留下家書後失聯，家人還求助警方協尋，徐已從澎湖搭船潛逃出境，四一〇〇萬元保證金被沒收，澎湖檢警事後逮捕協助偷渡的四名主嫌，並全數起訴。另因徐少東涉嫌違反入出國及移民法且已逃匿，澎湖地檢署依法通緝並請外交部廢止註銷徐少東護照。

