詐婦4千萬 車手集團首腦判3年4月

詐婦4千萬，車手集團首腦孫德豪判3年4月。（資料照）

新竹傳出林姓婦人因誤信假檢警詐騙痛失四千萬鉅款，新竹地院調查本案分工，得知被告孫德豪設立車手集團，提供資金並指揮旗下管理幹部及車手們，對於本案車手集團具重要影響力，屬組織犯罪防制條例所指「發起」、「主持」、「指揮」犯罪組織之人。且他坦承於發起並指揮本案犯罪集團期間，包括林婦在內的十一名被害人共遭詐五七一八萬元。

包括林婦共11人受害 得手5千萬

刑事部分，法官依發起組織罪、三人以上共同冒用公務員名義犯詐欺取財罪與三人以上共同犯詐欺取財罪，判處孫德豪有期徒刑三年四月。

至於鉅額贓款的下落，根據法官調查，孫德豪所指揮詐欺集團成員，提領並轉交上游詐欺集團贓款，其性質同屬「洗錢之財物」，均由詐欺集團上游成員拿取後，旋遭層轉一空，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流斷點，藉此掩飾隱匿犯罪所得來源及去向。

特別的是，檢警逮捕孫男時，赫然發現他因無收入，竟需靠女友救濟維生。孫德豪坦承他以總金額不到二％為報酬，法官計算其被害人受害金額共五七一八萬元，報酬應為一一四萬元，均諭令沒收。

而在被害人民事求償部分，法官認為，無論是詐團首腦或基層車手，都顯係故意以背於善良風俗方法，加損害於被害人，有的賣人頭帳戶小角色就算沒有全程參與詐騙過程，卻與詐欺集團其餘成員互相利用以達詐欺取財目的，應為共同侵權行為人，自應與其他詐欺集團成員就被害人所受損害，負連帶賠償責任。

法官依人頭帳戶轉人被害人多少錢，就判賠多少，例如，林婦將一六一五萬元轉入范姓被告名下帳戶；林婦滙款八百萬到蕭姓被告公司名下銀行帳戶；林婦滙款四百萬元至廖姓被告人頭公司帳戶，被告均要如數賠償。

