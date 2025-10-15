為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「台版柬埔寨」 重要幹部逃3年押回台

    2025/10/15 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    「台版柬埔寨」求職詐騙案，廿一歲男子范宇恆（前排上銬者）被押解返台。 （記者姚岳宏翻攝）

    長期滯留柬埔寨等地 與中國幫派組人口販運集團

    三年前轟動一時的「台版柬埔寨」求職詐騙案，檢警追出「萬源娛樂」集團以高額獎金利誘國人出國工作，實則逼迫從事詐騙及招攬其他被害人，多人已遭判決，但其中仍有廿一歲男子范宇恆長期滯留在越南、柬埔寨、寮國及泰國等地，並續與中國幫派合組人口販運集團，刑事警察局及駐越南聯絡組多方努力，透過國際執法合作，最終越南警方逮捕范男，上月由我方人員押解返台，檢警訊後，桃園地方法院裁定羈押。

    21歲男子范宇恆被羈押

    警方調查，范男自二〇二二年起，在柬埔寨詐騙園區擔任「招募組」成員，在社群媒體刊登虛構高薪、低勞動工作廣告，引誘求職民眾前往柬埔寨，從事電信詐欺及人口販運犯罪，由於績效好，很快升任幹部；被害人至詐騙園區後，亦由范男管理，對不服從者施以毆打，或強迫以伏地挺身、抱水桶等方式加以凌虐。

    警方查出，其中有女性求職者即便懷有身孕，仍難逃其非人道對待；另有多名被害人欲脫身，卻被集團強行要求繳交新台幣十五萬元不等「贖金」，否則不得離開園區，多名被救援返台的被害人，對於范男惡行指證歷歷；范男因潛逃境外，陸續遭五個地檢署發布人口販運等案通緝，上月終歸案。

    今年緝獲9名外逃通緝犯

    刑事局駐越南聯絡組多次與越南執法機關合作，今年共計緝獲九名外逃通緝犯，其中以人口販運集團幹部范男到案最具指標意義。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

