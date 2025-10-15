女女戀慘遭打死 當提款機騙家屬供養1年

凶嫌常回棄屍地點上 香，留下香腳（圓圈 處）。 （民眾提供）

新北市金姓女子到花蓮縣玉里鎮與外表中性的莊姓女子交往同居，並與楊姓夫妻分租透天厝套房，未料遇上死劫。金女被殺害後，莊女繼續用金女的手機跟金女家人傳訊息聯繫，並索討生活費，拿著金女的提款卡領錢花用長達一年多，家屬並未察覺異狀。

據了解，莊女與金女在網路認識，交往約三個多月，莊女在女友死亡後就回到壽豐老家，但家人發現莊女沒有工作，卻可以有源源不絕現金可以使用，發現她使用別人的提款卡、身分證感覺有異，追問下才知道跟金女交往，且金女已經死亡，家屬覺得案情不單純帶往警局報案，莊女在警方訊問金女下落時，詳細描述金女被打死及參與棄屍的過程。

請繼續往下閱讀...

莊女在女友被打死後，繼續用女友的手機跟金女的家人傳訊息聯繫，並索討生活費，拿著金女的提款卡領錢花用長達一年多，家屬並未察覺異狀。

莊女對於涉案的楊姓夫妻、陳姓男子及棄屍地點記憶深刻，但對於是否有參與部份則閃爍其詞；楊姓夫妻住花蓮市，因為工作關係住在玉里，楊男從事清潔工作，楊妻呂女則無業，二人否認有參與毆打殺人，稱是陳男跟莊女在場打人，發現沒有生命跡象後，就開小貨車幫忙棄屍。

陳男對警方描述與楊姓夫妻教訓金女過程

陳姓男子因在富里山區打過零工，所以熟知山區地形、道路，與楊男、莊女一起到山區棄屍，陳男一年來經常睡不好，偶而會回到棄屍地點，拿著香對棄屍位置祭拜，現場還留有香腳，警方找到他的時候，感覺他鬆了一口氣，對警方描述當時與楊姓夫妻一起教訓金女的過程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法