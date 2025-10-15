六十石山區頭顱白骨破案／23歲女遭虐殺棄屍 4人羈押

花蓮縣玉里鎮發生一起殺人棄屍案，檢警在疑似棄 屍地點擴大搜尋、蒐證，並將嫌疑人詢問帶回。 （警方提供）

新北市一名廿三歲金姓女子，在網路認花蓮的莊姓女子並交往，並到花蓮與莊女在玉里同居，跟楊姓夫妻分租透天厝套房，去年八月間，金女被凌虐打死棄屍。花蓮警方本月初接獲通報，指金女被殺害後棄屍富里六十石山產業道路，警方循線找到頭顱、部份白骨，檢警專案小組約談涉案二男二女，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

花蓮地檢署昨指出，玉里警分局通報去年八月間發生殺人案件且遺體遭遺棄山區，立刻指派檢察官組成專案小組，指揮警方在疑似棄屍地點擴大搜尋，本月十二日在富里鄉山區尋獲遺骨，並先後將廿七歲莊姓女子、廿五歲陳姓男子、廿七歲呂姓女子、廿六歲楊姓男子等四名被告拘提到案，四人均涉犯殺人、遺棄屍體等罪嫌。

一年前疑金女偷手機 二男二女將她打死

據了解，住在新北市的金女去年五月間在網路認識花蓮壽豐莊女，兩人相談甚歡開始交往，去年六月金女跑來花蓮跟莊女同居，二人遠赴花蓮南區的玉里，跟楊姓夫妻分租透天厝套房，八月間，楊妻懷疑金女偷竊手機發生爭執，找來陳姓男友人，用童軍繩捆綁金女並用棍棒毆打凌虐，金女失去生命跡象。

楊姓夫妻與陳男驚慌不知所措，三名嫌犯把屍體先用棉被打包，再裝入木頭衣櫃內，用小貨車運載，因陳男曾在六十石山打零工，於是載往山區產業道路偏僻地點棄屍，楊姓夫妻馬上退租房子，連水電、房租都沒有付，逃到花蓮市區躲藏。

莊女沒工作有錢花 家人追問揭發命案

警方在棄屍地點搜尋，找到一顆頭顱與部份白骨，其餘骨骸懷疑因多次颱風侵襲被水沖走，須進一步相驗確定身份。

今年十月，由於莊女無業卻不斷有金錢可以使用，身上還有他人證件，家屬覺得有異帶往警局報案，莊女向警方說是用女朋友的提款卡領錢使用，但警方進一步想要聯繫金女，莊女才說金女已經身亡被棄屍，警方依據莊女的證詞循線帶回楊姓夫妻、陳姓男子，但楊姓夫妻辯稱沒有下手，是陳男跟莊女毆打的，但莊女則是指是三人毆打金女，說詞反覆且推卸責任。

