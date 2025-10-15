為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    接獲假檢警電話詐騙 新竹婦人4030萬積蓄全被騙走

    2025/10/15 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹林姓婦人兩年前接獲假檢警詐騙電話，總計四〇三〇萬元積蓄遭騙走，新竹地院判處八名詐團成員需如數賠償。（資料照）

    新竹林姓婦人兩年前接獲假檢警詐騙電話，總計四〇三〇萬元積蓄遭騙走，新竹地院判處八名詐團成員需如數賠償。（資料照）

    新竹林姓婦人兩年前接獲假檢警詐騙電話，謊稱其個資與帳戶外洩遭犯罪集團使用，檢察官要幫她暫時監管帳戶，騙林婦匯出數十筆畢生積蓄，總計四〇三〇萬元，新竹地院判處八名詐團成員需如數賠償。

    地院判處8詐團成員 需如數賠償

    林婦說，二〇二三年八月接獲假冒台灣銀行人員電話，謊稱有人冒用她身分開戶，該帳戶有大額資金匯入，顯示個資外洩，遂將電話轉接檢警偵辦，事後詐團假冒台北地檢署檢察官，佯稱欲協助她暫緩執行及分案處理，但帳戶須監管，要她到銀行臨櫃約定轉帳。林婦依詐團指示陸續匯出數十筆款項，損失合計四〇三〇萬元。

    而被告孫德豪透過手機下達指令給管理幹部洪禎治、吳欣邑等人，以掌控詐欺集團車手運作，並同時招募人頭戶兼提款車手加入詐欺集團。林婦共匯款一二一五萬元至孫德豪等人所提供人頭帳戶，法官判孫德豪、洪禎治、吳欣邑、余晨豪應如數賠償。

    孫德豪招募范宜亮加入詐團，提供名下銀行帳戶，林婦經假冒「林錦鴻檢察官」要求，將一六一五萬元轉入范宜亮帳戶，法官判范男需如數賠償。

    另被告楊崇正招攬被告蕭琦擔任集氣事業公司負責人，由蕭琦申辦公司名下銀行帳戶，隨即交給楊崇正，林婦滙款八百萬元至該帳戶，楊、蕭被判應連帶賠償八百萬元。被告廖怡寧則依詐欺集團指示，登記人頭負責人申請銀行帳戶，林婦滙款四百萬元至該帳戶，廖女也應如數賠償。

