婦衝銀行急匯1715萬元 誤信「假投資」匯鉅款 行員機警阻詐

平鎮警分局長徐坤隆（左2）前往中國信託南中壢分行，公開表揚即時阻詐有功行員。（警方提供）

詐團話術博信任 稱投資獲利翻倍

桃園市一名五十七歲林姓婦人掉入詐團「假投資」陷阱，誤信投資房產獲利翻倍，雙十國慶連假前一天前往平鎮區中國信託南中壢分行辦理鉅額匯款，金額達一七一五萬元，由於林婦臨櫃填單時神情慌張，行員關懷提問時也支吾其詞，行員察覺有異通報警方到場及時成功阻詐，這也是平鎮警分局今年以來最大宗的阻詐案件。

平鎮警分局長徐坤隆昨前往中國信託南中壢分行，表揚即時阻詐有功行員並頒贈POLICE熊紀念品，感謝行員機警攔阻民眾遭詐，積極主動通知警方到場協助，因為金融機構是防詐第一道防線，唯有警方與銀行緊密合作，才能攜手守護民眾財產安全。

行員察覺有異 通報警方到場協助

平鎮警分局宋屋派出所長鄒安晴表示，公務員退休的林婦家住平鎮區，她稱日前結識一名仲介，對方聲稱土地蓋樓竣工後投資將獲利翻倍，婦人聽後不疑有他，拿著存摺及印鑑前往銀行要將存款一七一五萬元匯出，但在填寫匯款單時，於行員關心時表現異常，且這份投資沒有契約保障，行員察覺有異除技巧性拖延時間，也趕緊通知警方到場協助。

警方到場得知林婦對於「假投資」深信不疑，執意將金額匯出，經員警及行員向林婦耐心解說，告知有許多詐騙集團利用話術博取信任及好感，再以投資名義要求民眾投入積蓄，林婦這才恍然得知自己遇到詐騙集團，更感謝行員、警方的機警與熱心，讓她保住畢生的血汗錢。

