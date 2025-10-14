300萬貨櫃屋當賭場 三峽警通報拆光光

新北市三峽一處貨櫃屋賭場被查獲，昨天確認全部拆光。（記者吳仁捷翻攝）

新北市政府公安稽查小組接獲三峽警分局通報，國慶連假前拆除曾被查獲天九牌職業賭場、市價三百餘萬元的貨櫃屋工寮，昨履勘確認完全拆除；三峽警方透露，七月間於這處貨櫃物工寮查獲天九牌賭場，逮獲賭場嫌犯蔡男、地主、賭客共十三人，查扣賭資連同抽頭金近兩百萬元、賭具、監視器等，除法辦、裁罰，更啟動第三方警政，強制拆除貨櫃屋違建工寮，壓制賭博歪風。

三峽警方表示，今年七月十一日傍晚持搜索票到三峽區中山路貨櫃屋搜索，查獲一場天九牌職業賭場，查獲經營賭場高嫌及楊姓地主及賭客共十三嫌，現場查獲一副天九牌、骰子、近兩百萬元賭資、抽頭金，一併查扣八個監視器鏡頭、監視器主機等證物，全部帶回偵辦；警詢後，高嫌及同夥楊嫌依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。

警方查獲賭場後，發現該處擾亂社會治安甚鉅，也顯有公安之虞，通報新北市政府公安稽查小組，拆除大隊稽查針對查獲不法範圍認定違章，杜絕違章複燃不法情事，決定使用強制力拆除該犯罪場所，七日上午起，拆除大隊進場強力拆除犯罪、違規場所，昨完成履勘、確認執行完畢。

