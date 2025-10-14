為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    300萬貨櫃屋當賭場 三峽警通報拆光光

    2025/10/14 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三峽一處貨櫃屋賭場被查獲，昨天確認全部拆光。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽一處貨櫃屋賭場被查獲，昨天確認全部拆光。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市政府公安稽查小組接獲三峽警分局通報，國慶連假前拆除曾被查獲天九牌職業賭場、市價三百餘萬元的貨櫃屋工寮，昨履勘確認完全拆除；三峽警方透露，七月間於這處貨櫃物工寮查獲天九牌賭場，逮獲賭場嫌犯蔡男、地主、賭客共十三人，查扣賭資連同抽頭金近兩百萬元、賭具、監視器等，除法辦、裁罰，更啟動第三方警政，強制拆除貨櫃屋違建工寮，壓制賭博歪風。

    三峽警方表示，今年七月十一日傍晚持搜索票到三峽區中山路貨櫃屋搜索，查獲一場天九牌職業賭場，查獲經營賭場高嫌及楊姓地主及賭客共十三嫌，現場查獲一副天九牌、骰子、近兩百萬元賭資、抽頭金，一併查扣八個監視器鏡頭、監視器主機等證物，全部帶回偵辦；警詢後，高嫌及同夥楊嫌依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。

    警方查獲賭場後，發現該處擾亂社會治安甚鉅，也顯有公安之虞，通報新北市政府公安稽查小組，拆除大隊稽查針對查獲不法範圍認定違章，杜絕違章複燃不法情事，決定使用強制力拆除該犯罪場所，七日上午起，拆除大隊進場強力拆除犯罪、違規場所，昨完成履勘、確認執行完畢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播