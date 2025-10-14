「街口支付」創辦人 開庭對女檢比中指／道歉又嗆：再比100次也不夠

「街口支付」創辦人胡亦嘉（左 ）在律師陪同下出庭。 （資料照）

「街口支付」創辦人胡亦嘉，五年前辦理發行配售布蘭特原油期貨基金時，涉嫌獨厚自己、自肥六千萬元，被依證券交易法特別背信等罪起訴，台北地院昨開庭，勘驗五月廿六日北院開庭時的錄影影像，證實胡亦嘉當時當庭確實有對檢察官比中指，胡亦嘉於勘驗後向檢察官說「造成誤會，在此表達道歉」，但仍辯稱是不滿遭檢察官羅織罪名而一時情緒發洩，「再比一百次也不夠」；蒞庭檢察官建請法官將胡在庭內的行為，列為量刑參考。

這項勘驗是由檢察官提出聲請，以證明胡亦嘉當庭侮辱檢察官職務。影片顯示，女檢察官當時正在發言指出，胡亦嘉應回答為何他拒絕將基金配售給其他券商後，將配額賣給自己？胡亦嘉此時舉起右手朝向對面的女檢比中指，女檢見狀出言「胡亦嘉先生！」制止，並要求記明於筆錄，律師才將胡的中指按下去。

勘驗後胡強調，他並非針對檢察官個人，而是對自身遭受的不公與委屈，一時情緒激動的下意識反應，「若造成誤會，我表達歉意」，卻又說他被金管會與檢察官聯手搜索、起訴、限制出境侵害人權，「再比一百次也嫌不夠」。

