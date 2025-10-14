假借花蓮救災 詐善款11件財損62萬

花蓮光復0923水災，詐團伺機行騙，刑事局昨召開記者會提醒民眾小心。 （記者姚岳宏翻攝）

誆免費贈送雨鞋、製作感謝名冊等騙人頭帳戶

政府全力打詐，詐騙趨勢雖下降，但詐團手法不斷翻新，連花蓮洪災愛心都遭濫用，以「免費贈送雨鞋」、「製作感謝名冊」等手法誘騙熱心民眾，截至上週與花蓮光復救災的詐騙案共有十一件，財損約六十二萬元，刑事警察局昨提醒，如欲參與捐款、捐物或救災行動，務必循官方途徑辦理，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。

勿點擊不明連結或陌生訊息

根據「一六五打詐儀錶板」最新統計，今年九月全國平均每日受理詐騙案件四七〇件、財損新台幣二億二三九二萬餘元，較去年同期（六〇一件、三億九六八〇萬餘元）分別下降廿二％與四十四％，財損金額以假投資詐騙占比最高，其次是假交友投資及假檢警詐騙，雖然整體詐欺趨勢已初步下降，但詐團手法不斷翻新，仍須高度警覺。

刑事局指出，花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，近期社會各界愛心湧現，不少民眾主動捐錢、物資或擔任志工支援，但有詐團藉救災名義，在FB或Threads刊登免費贈送雨鞋訊息，要求需自付五十八元運費，等受害人加入LINE帳號聯繫並完成匯款，再以「製作感謝名冊」為由，要求提供完整銀行卡號進行「實名認證」，以騙取人頭帳戶；另有謊稱有償提供運彩分析報告，會將所得全數捐贈花蓮災區，引誘民眾匯款交易做公益，實則詐取災難財。

刑事局提醒切記四不原則

刑事局昨邀請長年關注反詐議題的藝人王彩樺出席，以親身經驗提醒全民識詐，並強調政府普發現金一萬元措施即將上路，政府各單位不會以簡訊或電子郵件通知領取登入，也不會要求前往ATM或網路銀行進行轉帳操作；民眾應牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊為準；將持續透過「一六五打詐儀錶板」揭露詐騙話術與最新案例，強化識詐免疫力，守住社會信任的最後防線。

