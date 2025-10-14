為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假借花蓮救災 詐善款11件財損62萬

    2025/10/14 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    花蓮光復0923水災，詐團伺機行騙，刑事局昨召開記者會提醒民眾小心。 （記者姚岳宏翻攝）

    花蓮光復0923水災，詐團伺機行騙，刑事局昨召開記者會提醒民眾小心。 （記者姚岳宏翻攝）

    誆免費贈送雨鞋、製作感謝名冊等騙人頭帳戶

    政府全力打詐，詐騙趨勢雖下降，但詐團手法不斷翻新，連花蓮洪災愛心都遭濫用，以「免費贈送雨鞋」、「製作感謝名冊」等手法誘騙熱心民眾，截至上週與花蓮光復救災的詐騙案共有十一件，財損約六十二萬元，刑事警察局昨提醒，如欲參與捐款、捐物或救災行動，務必循官方途徑辦理，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。

    勿點擊不明連結或陌生訊息

    根據「一六五打詐儀錶板」最新統計，今年九月全國平均每日受理詐騙案件四七〇件、財損新台幣二億二三九二萬餘元，較去年同期（六〇一件、三億九六八〇萬餘元）分別下降廿二％與四十四％，財損金額以假投資詐騙占比最高，其次是假交友投資及假檢警詐騙，雖然整體詐欺趨勢已初步下降，但詐團手法不斷翻新，仍須高度警覺。

    刑事局指出，花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，近期社會各界愛心湧現，不少民眾主動捐錢、物資或擔任志工支援，但有詐團藉救災名義，在FB或Threads刊登免費贈送雨鞋訊息，要求需自付五十八元運費，等受害人加入LINE帳號聯繫並完成匯款，再以「製作感謝名冊」為由，要求提供完整銀行卡號進行「實名認證」，以騙取人頭帳戶；另有謊稱有償提供運彩分析報告，會將所得全數捐贈花蓮災區，引誘民眾匯款交易做公益，實則詐取災難財。

    刑事局提醒切記四不原則

    刑事局昨邀請長年關注反詐議題的藝人王彩樺出席，以親身經驗提醒全民識詐，並強調政府普發現金一萬元措施即將上路，政府各單位不會以簡訊或電子郵件通知領取登入，也不會要求前往ATM或網路銀行進行轉帳操作；民眾應牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊為準；將持續透過「一六五打詐儀錶板」揭露詐騙話術與最新案例，強化識詐免疫力，守住社會信任的最後防線。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播