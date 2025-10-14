房東尖叫殺人啦 勇鄰奪刀遭攻擊 爬行求援

黃男昨傍晚出院時頭部仍包紮紗布。（民眾提供）

台中市蕭姓男子懷疑黃姓女友移情別戀，曾前往住處尋人未果，黃女因此躲到外婆名下的套房躲藏，未料昨天還是被蕭男找到發生嚴重爭執，連同母親也遭波及，當時住在隔壁的黃姓租客發現黃母高喊殺人，見義勇為勸阻，過程中一度壓制蕭男卻被掙脫，反被對方美工刀加磚頭攻擊濺血。

黃男一度壓制蕭男卻被掙脫

據了解，蕭姓男子昨帶著預藏美工刀，前往台中市北區健行路一處民宅六樓，找小他十歲黃姓女友談判，雙方一言不合發生口角衝突，黃母及黃姓男鄰居聽到吵架聲前往勸架，沒想到蕭男竟情緒失控，持美工刀及現場磚塊攻擊黃姓母女及黃姓鄰居，造成三人受傷。

請繼續往下閱讀...

黃男昨傍晚出院時頭部仍包紮紗布說，他租住在黃女隔壁套房，當時聽見黃女與蕭男爭執吵架，原認為是情侶間的事也不便介入，未料接下來聽到雙方越吵越凶，男方甚至亮刀攻擊，還有房東（黃母）大聲呼救聲，立刻衝出房門試圖制止，沒想到蕭男殺紅眼，持續持美工刀瘋狂揮砍。

此時他用盡全身力氣想控制身材比他壯碩很多的蕭男，雖一度短暫壓制，但就在他想奪下蕭男手中美工刀時，蕭男突然假裝服軟，接著擺脫壓制起身，持磚頭攻擊他的頭部，他全身血流如注，仍強忍劇痛，從六樓一路拖行爬下到一樓衝出公寓求救，沿途樓梯才會留下大片血跡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法