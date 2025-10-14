談判分手釀凶案》她躲外婆套房 男友操刀殺紅眼 狂砍女友母女 勇鄰救人滿身血

台中市北區公寓加蓋頂樓發生駭人喋血情殺。 （記者許國楨攝）

台中市北區十三日上演駭人喋血情殺！

二十七黃姓女子提出分手，為避開三十七歲蕭姓男友的糾纏，搬至外婆所有的出租套房，未料仍被蕭男找上門，衝到女友住處談判破裂後情緒失控，竟持美工刀猛刺女友，再抄起磚頭亂砸，六十歲黃母衝出相救遭波及，住在隔壁男租客見義勇為勸阻，也被蕭男持刀攻擊，頭部與手臂遭重創，滿身是血，現場血跡斑斑、慘叫聲不斷，令人怵目驚心。

請繼續往下閱讀...

事發地點在北區健行路知名寶覺寺後方巷弄內，一處寧靜住宅區民宅六樓加蓋套房，據了解，有洗錢、毒品等前科的蕭男與黃女交往一段時間，蕭男近期才因毒品勒戒剛出來，因黃女提出分手要求，導致蕭男懷疑黃女移情別戀另結新歡才會刻意疏離，一個月前曾多次尋找黃女談判未果。

藏刀談判 蕭男行凶還抓磚頭猛砸

據了解，黃女外婆是當地包租婆，除自住一樓還有多間套房出租，並由女兒（黃母）協助管理，黃女為避開糾纏，搬至外婆位於六樓的套房閃躲，未料仍被找上門，蕭男昨帶著預藏美工刀前往，雙方談判不到幾分鐘便爆發口角，鄰居聽見激烈爭執聲，緊接著就傳出黃母尖叫：「殺人啦！」

目擊者︰ 蕭男瘋狂揮砍 滿地血太可怕

住在隔壁的廿七歲黃姓男租客聽見呼救，立刻衝出房門試圖制止，沒想到蕭男殺紅眼，持刀瘋狂揮砍，又抓起磚頭猛砸他的頭部，目擊者說：「當時樓上傳來激烈碰撞聲，接著就看到那個年輕男生（黃男）滿身是血地往下爬，整個人都快不行了，地上全是血，真的太可怕！」

另名住戶說，警方抵達時，凶嫌仍在頂樓持刀怒吼，整棟樓都陷入恐慌，警消趕抵現場後，立即將三名傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救，黃女顏面、頭皮、雙上肢、左下肢多處挫傷，黃母顏面撕裂傷、左上肢挫傷，至於租客黃男則是頭皮、左手肘、左手背、右手掌撕裂傷，所幸皆意識清楚、無生命危險。

警方則以優勢警力攻上樓層，此時蕭男一度持刀不願就範，仍在短暫對峙後成功壓制逮捕，案發後，頂樓血跡斑斑，血跡順著樓梯一路延伸至地面層，而蕭男情緒極度不穩先行管束，全案詢後依傷害、恐嚇及違反家庭暴力防治法等罪嫌偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法