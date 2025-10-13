男網售虛擬貨幣 陷三方詐騙╱檢認定當下無法識破 不起訴

虛擬貨幣詐騙示意圖

台北市一名陳姓男子發現網路上有低價人民幣可兌換，今年六月二日與對方連繫後，協議以四．一三八：一的匯率，兌換一萬元人民幣。陳男將錢匯入對方指定帳戶後卻沒收到錢，追查發現該筆現金竟是匯入鄭姓男子戶頭，並轉成虛擬貨幣匯出，憤而提告。台北地檢署調查後認為，鄭男陷入三方騙局當下無法查證，故予以不起訴處分。

檢警調查，詐團成員於案發時，分別在網路平台上發布低匯率人民幣兌換及購買虛擬貨幣等訊息，吸引想兌換人民幣的陳男與出售泰達幣（USDT）的鄭男關注。

陳男與詐團成員協商後，匯出四一三八〇元的新台幣要兌換一萬元人民幣；詐團也同步與鄭男溝通，表示要購入四一三八〇元泰達幣。沒想到，陳男的錢卻被詐團引導匯進鄭男戶頭，讓其誤認錢已到帳，將泰達幣轉進詐騙集團指定帳戶內。

鄭男被依詐團共犯送辦

陳男沒收到錢後，報警處理，警方追查後認定鄭男為詐團共犯，協助洗錢，訊後依幫助詐欺取財、洗錢防制法等罪，將他送辦。

鄭男提交易聊天紀錄佐證

檢察官訊問時，鄭男承認有收到款項，但無詐欺或幫助洗錢犯意，因有買家要買泰達幣（USDT），所以收到錢後，就依照當天匯率支付一二五一枚泰達幣給對方，雙方交易時的聊天紀錄均可佐證。

檢察官偵訊後，認為詐騙集團使用該方法與常見交付存摺、提款卡等方式不同，鄭男當下無法查證；雖鄭男未依規定完成洗錢防制、服務能量登記或登錄進而提供虛擬資產服務，但調查發現，其非專業虛擬貨幣幣商，僅進行過該次交易，罪嫌不足，予以不起訴處分。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

