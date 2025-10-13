婦三度網購海鮮不取貨判拘／律師︰惡意棄單 構成間接毀損罪

彰化縣郭姓女子向店家網購海鮮店家三次，卻惡意棄單挨告。 （圖為該案海鮮店家網路照）

彰化縣郭姓婦人向店家網購海鮮店家三次，卻惡意棄單挨告，彰化地方法院判處拘役廿日。國人網路交易頻繁，屢傳店家遭客人惡意棄單新聞，客人究竟觸犯何罪？律師鄭智文說，買家存在惡意、大規模、系統性的棄單，且有證據證明買家在訂購當下，就沒有取貨付款的真意，這種惡意棄單造成毀損的行為，會構成刑法第三五五條的「間接毀損罪」。

惡意棄單判刑案例，在司法實務並不常見。司法院判決查詢系統顯示，今年僅有二例，彰化地院的海鮮案判決外，另一件是詹姓婦人在二年前，用假身分打電話向一間宮廟訂購一一七人餐點與住宿，卻無人領餐與入住，宮廟保留客房與丟棄預製餐點的損失達五萬餘元，新竹地方法院今年四月判處拘役廿日，可易科罰金二萬元。

至於如何認定是惡意棄單？往年判決案例可一窺法官心證。新北市黃姓女子四年前打電話訂購四千多元的咖哩飯卅份，卻棄單未取餐，法官認為她用假名下訂，訂餐數量又不低，足以證明是惡意棄單，判處罰金八千元；台北市陳姓女子從二〇一八至二〇二〇年，網購五十九次衣服皆不取貨，衣服不會腐壞，服飾公司仍蒙受包裝與運費損失三千多元，士林地院判處拘役八十日，主因是服飾公司曾與陳女溝通，陳女仍持續為之，顯然具有惡意。

鄭智文強調，惡意棄單牽涉的罪名是「間接毀損罪」，重點是「用詐術間接使他人財產致生損害」，也就是欺騙虛假訂貨。

單純未取貨不構成詐欺罪

他指出，單純未取貨的棄單（例如生病臥床、急事出國），通常不被視為具有詐欺「意圖」或「施用詐術」，更不構成詐欺罪，而是民事的「債務不履行」，法官通常要求雙方和解，或尋求消保官調解，至於買海鮮食材一案，店家已寄貨，卻因郭女的不取貨，間接造成店家財產損失，店家提告、檢察官以刑法「間接毀損罪」起訴，刑度雖低，但法院判決有罪的機會高。

