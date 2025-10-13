屍體疑因密封狀態 腐敗慢、臭味低

蕭女被妹妹與妹夫發現陳屍在租屋處。（記者王冠仁攝）

在台北市中華路租屋的蕭姓女子失聯多時，沒想到最後被發現時，倒臥在床上成為乾屍。對此，檢視過屍體相關照片的法醫高大成表示，根據出現在遺體上的蛆的大小、數量，以及屍體出現屍蠟、面部腐敗等情況，研判死亡最多不會超過半年；至於為何這段期間都沒人聞到遺體腐敗臭味？高大成認為可能肇因於現場是密封環境所致。

高大成指出，經檢視遺體相關照片，他只有看到三隻很小的蛆，長度大約在〇點五至一公分之間，數量也不多。如果單純根據蛆的數量來推測死亡時間，大約是一個禮拜，但遺體的臉部出現腐敗、腿部也乾癟，因此不能單純用蛆的數量來推測，他認為死亡時間應該不會超過半年。

請繼續往下閱讀...

至於為何蕭女遺體長期都沒人發現？高大成認為，如果房間沒開啟門窗、空氣不流通，營造出類似密閉環境，阻擋蒼蠅等蟲媒出現，再加上如果房間剛好被附近大樓阻擋陽光、沒有高溫曝曬，這些因素都可能導致遺體腐敗速度變慢，因此才會沒有人聞到異味。

另名葬儀社人員表示，過去曾處理獨居長者過世十幾天才被發現的案子。當時長者在寒流來襲期間過世，但因寒流導致天氣寒冷、長期低溫，過世初期遺體尚無腐敗異味；直到寒流離開、短暫回暖，遺體因氣溫提高腐敗速度，沒多久鄰居就聞到異味而報警。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法