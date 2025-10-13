妹控房東不作為 疑姊死因不單純／姊失聯4年成乾屍 警方︰妹指控矛盾

蕭女被妹妹與妹夫發現陳屍在租屋處。（記者王冠仁攝）

警方指蕭女沒失蹤4年

台北市近來傳出有名四十五歲蕭姓女子失蹤四年，最後被發現倒臥在租屋處床上，已成乾屍；蕭女的妹妹向媒體指控房東長期沒收到租金卻沒作為，懷疑死因不單純。對此，警方查出，蕭妹指控內容前後矛盾，與實情不符，蕭女其實也沒失蹤四年，研判蕭女恐因長期吸毒暴斃；其遺體經解剖採驗後無太大疑慮，檢察官日前已將遺體發還家屬。

研判蕭女恐吸毒暴斃

蕭妹向媒體指控，四年前姊姊與她爭吵後離家失聯，今年初，她搬家至姊姊租屋處隔壁；今年八月廿六日，她聽聞隔壁傳出聲響，丈夫爬窗查看，赫見姊姊已成乾屍。

警方調查，蕭女與妹妹、妹夫都是列管毒品人口，三人原本在台北市中華路二段一處巷弄內民宅租屋。蕭女跟房東是舊識，再加上該處簡陋、空間不大而且產權複雜，房東以每月六千元便宜出租。

不過，蕭女與妹妹偶有爭吵、互控家暴，轄區員警曾上門調解，某次蕭妹負氣搬走，一段時間又搬回來，這情況反覆發生，狀況頻頻。蕭妹先前向媒體控訴，聲稱姊姊二〇二一年三月失聯，但警方同年五月接獲姊妹吵架，還到場調解。

警方研判，蕭女失聯時間應為二〇二二年二月前後，當時房東沒收到租金又連繫不上人而報案。房東曾與員警一起到租屋處，房東還問警方能否破門，但員警認為現場看不出危急情況，要找里長或其他第三方人士到場較妥，房東因此作罷。而警方一直到前年七月，才接獲蕭妹報案表示姊姊失聯。

現場勘驗無外力侵入跡象

鑑識人員在獲報後到場勘驗，沒發現外力侵入、打鬥跡象，研判蕭女長期吸毒、健康不佳，恐因此暴斃身亡，但詳細死因仍有待採驗報告出爐才能釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

