徒手操作 400公斤大門倒塌╱宜蘭養鴨中心警衛壓死

畜產試驗所東區分所大門發生軌道門倒下壓死警衛意外，一審判國賠八十萬餘元。（記者江志雄攝） 意外發生後，軌道門加掛「請依正常程序開關，請勿徒手操作大門」告示牌。（記者江志雄攝）

家屬質疑設置及管理疏失 請求國賠774萬

農業部畜產試驗所東區分所林姓警衛以人力關閉重約四百公斤的不鏽鋼軌道大門，被瞬間倒塌軌道門壓死，家屬質疑軌道門設置及管理有缺失，請求國家賠償七百七十四萬餘元。一審宜蘭地院法官認定畜產試驗所東區分所應負三十％責任，判賠八十餘萬元，其餘之訴駁回。

法官認定畜產試驗分所負3成責任 國賠80萬

畜產試驗所東區分所位在宜蘭縣五結鄉，地方稱宜蘭養鴨中心，現任分所長是曾任農業部畜牧司長的張經緯。據了解，壓死六十多歲林姓警衛的不鏽鋼軌道大門，長五公尺、高一．五公尺、重約四百公斤，採遙控器操作，事發後加掛「請依正常程序開關，請勿徒手操作大門」告示牌。

家屬主張，林姓警衛受僱於保全公司，去年一月六日上午六點多騎車到畜產試驗所東區分所上班，大門旁的側邊小門有設定密碼未能開啟，便以人力推開軌道大門，進入後推門關閉時，被倒塌的軌道門壓住，造成頭部外傷顱內出血，送醫後不治，直指林男搬移軌道門是事故直接原因，但軌道門的導輪變形影響效用，且右側軌道終點未設輪擋防止脫離軌道，均為間接原因。

宜蘭地方法院法官參酌勞動部職安署檢查報告，軌道門兩側設有防止倒塌的導輪，其中右側導輪變形影響功能，另軌道門左側終點設有防止軌道輪脫離軌道的輪擋，右側終點未有輪擋，軌道輪可由此處與軌道分離。

此外，事發前二、三天，大門旁的側邊小門因門鎖損壞更換密碼鎖，無人交接密碼或大門軌道門遙控器給林姓警衛，林男無法進入便以人力移動軌道門，顯示管理維護有所欠缺，與意外有相當因果關係。

法官認為，事發地點的軌道門為單軌式軌道輪，以電子開關或遙控器操作移動，林姓警衛徒手推動釀成死亡事故，應負七十％責任，至於軌道門右側導輪變形未即時維護、未設置右側輪擋與警告標示，則為間接原因，這些都是畜產試驗所東區分所的管理疏失。

法官依照責任歸屬比例原則判決賠償金額，林姓警衛妻子判決金額八十九萬餘元，她已領取保全公司給付及喪葬津貼共一〇一萬餘元，國賠案不得再為請求，三名子女中，一人獲判十八萬餘元，其他二人各三十一萬餘元，共八十萬餘元。可上訴。

