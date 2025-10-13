三度網購海鮮不取貨 婦人犯詐術害人財損判刑

郭女網路下單買海鮮，卻不取貨遭提告。圖為郭女購買的海鮮店家網路照。（取自店家官網）

台灣網路或電話交易糾紛頻傳，但惡意棄單判決案例卻甚為罕見。彰化縣郭姓婦人一年內向台南市某海鮮店家三次下訂單，但都沒有到超商取貨付款，造成海鮮腐敗，店家損失五四一〇元，質疑郭女惡意棄單而提出告訴，彰化地方法院依刑法「以詐術致人損害財產罪」判處拘役廿日，可易科罰金兩萬元。

惡意棄單 造成海鮮腐敗

判決書指出，郭女透過臉書線上直播拍賣會，二〇二二年十一月向店家訂購東石青蚵、日本頂級牛肉與蝦棒等食材，隔年十月廿五日及三十日又兩度訂購各類海鮮，金額共四八三〇元，另加運費五八〇元，合計五四一〇元，都是貨到付款，店家雖用冷藏送達便利商店，郭女卻不取貨，海鮮因冷藏溫度不足，退回店家時已腐敗發黑。

法院審理時，郭女辯稱第一次是忘記，第二、三次是手機停用，沒收到取貨通知，法官認為是卸責之詞，認定郭女多次虛偽訂購食材，破壞社會正常交易秩序，考量雙方有意和解，但對調解金額有落差而失敗，判處郭女拘役廿日。

