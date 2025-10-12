利用臉書詐單身貴婦 逮11人扣3千萬

陳嫌詐欺集團誘騙被害人投資虛擬貨幣。（記者劉慶侯翻攝）

曾從事融資借貸為業的四十五歲陳姓男子，利用臉書上的照片篩選出看似家境富裕的單身婦女後，化身企業家身份搭訕，騙取感情，再以共組家庭等由慫恿投資虛幣，詐取現金和存款，待對方床頭金盡，便要求對方拿房產抵押借貸。警方初步清查至少六人受害，財損逾六千多萬元，日前將陳男等十一人逮捕送辦，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准。

6女財損逾6千萬

台北市警局刑警大隊偵五隊接獲被害人報案，指稱遭綽號「凱威」網友誆騙，對方聲稱旗下有專業團隊帶盤操作虛擬貨幣，可迅速致富，等到被害人發現無法變現，才知道遭到詐騙。

警方追查鎖定陳男，發現他是「假戀愛、假投資」詐騙集團首謀，專在臉書尋找喜歡刊登自身周遭富裕環境照片的單身女子，再以企業家的形象攀談，並密集地噓寒問暖，以攻破對方心防。

警方指出，陳男集團善於打心理戰，每次要被害人對接投資項目時，還會在聊天時提醒要「小心詐騙」，讓被害人備覺貼心，待時機成熟，便以共建家庭等理由慫恿投資虛擬貨幣，淘空被害人後，再唆使同夥引導至民間借貸公司抵押房屋，將錢打入集團指定的虛擬貨幣錢包，使被害人房屋及現金兩失。

警方陸續逮捕陳男等十一人，查扣現金六十萬餘元及價值二百萬餘元虛擬貨幣，同時向法院聲請不動產扣押，總計約三千二百萬餘元，全案依涉嫌組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪移送士林地檢署偵辦。

