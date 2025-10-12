為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒駕撞死人就醫 搭小黃溜回現場取毒

    2025/10/12 05:30 記者吳仁捷、陳建志／綜合報導
    李男涉嫌在八里駕車逆向撞死鐵馬騎士，就醫時逃逸，警方四小時後到北投逮人，在李嫌身上及肇事車上起出毒品，證實李嫌毒駕肇事。（記者吳仁捷翻攝）

    李男涉嫌在八里駕車逆向撞死鐵馬騎士，就醫時逃逸，警方四小時後到北投逮人，在李嫌身上及肇事車上起出毒品，證實李嫌毒駕肇事。（記者吳仁捷翻攝）

    騙警回家休養 李文敏又在吸毒

    新北市八里區發生男子李文敏涉嫌毒駕撞死單車騎士，送醫後還尿遁。據了解，警方發現李男逃離醫院，打電話給他時，李說要回家休養，但實際上他一坐上計程車就直赴事故現場，想潛入肇事車取走車上毒品，見警方正在勘驗事故車才逃離；此外，警方當晚趕到台北市北投區承德路七段逮人時，李男正在公園內吸毒解癮，對撞死人一事無感，冷血行徑令家屬無法接受。

    涉毒3度入監 出獄不到3個月

    據調查，李男染毒廿餘年，五年來因涉毒三度入監，服刑近四年半，今年七月廿一日才出獄，未料又因吸毒闖下大禍。

    警方昨天公布本案死亡車禍時序，十日下午四時卅三分事發；四時四十六分警方到場、管制交通，救護人員也趕到救護；五時卅分車禍小組到場，犯嫌送醫；五時五十分急診室護士發現李男尿遁；六時四十五分李男搭車回到事故現場後又離去；七時八分鑑識人員回報車內發現毒品；十時廿一分逮捕李男。

    李男昨天接受調查時稱，車禍前先在八里商港一路拉K，之後想去附近買釣魚用品，未料吸毒後恍神肇事，但辯稱當時並不知道撞死人；李男另稱毒品是自己使用，否認有販毒意圖。

    撞死茶葉行闆娘 毒男聲押禁見

    至於九日在台中市涉嫌毒駕，撞進一家茶葉行害死老闆娘及其兒子受傷的四十三歲男子劉冠億，肇事後顱內出血一度昏迷住院，昨天恢復意識，警方派人製作筆錄，移送台中地檢署偵辦，檢方昨晚依毒駕致死罪向台中地院聲請羈押禁見。

    毒蟲李文敏國慶日在新北市八里撞死鄭姓腳踏車騎士，到院後尿遁，當晚被拘提到案，警方昨將他移送士檢偵辦，續追毒品來源。（記者吳仁捷攝）

    毒蟲李文敏國慶日在新北市八里撞死鄭姓腳踏車騎士，到院後尿遁，當晚被拘提到案，警方昨將他移送士檢偵辦，續追毒品來源。（記者吳仁捷攝）

    警方從毒駕肇事的李嫌身上及肇事車上，起出大批毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方從毒駕肇事的李嫌身上及肇事車上，起出大批毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    無良李姓毒蟲(圖中)國慶日下午在新北市八里毒駕撞死人，脫困到院無視撞死人，尿遁搭小黃回現場取毒，碰上警方採證逃逸，晚間仍被拘提到案。（記者吳仁捷翻攝）

    無良李姓毒蟲(圖中)國慶日下午在新北市八里毒駕撞死人，脫困到院無視撞死人，尿遁搭小黃回現場取毒，碰上警方採證逃逸，晚間仍被拘提到案。（記者吳仁捷翻攝）

