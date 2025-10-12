單親爸養2稚孩 當車手求速賺換14年刑

單親爸為奶粉錢加入詐團當車手，拚得越努力，賠越多。（示意圖）

拿到三萬車馬費

面臨八百多萬求償

在夜店工作月薪約三萬元、育有兩名年幼子女的張姓單親爸，前年被詐欺集團以每月十萬元薪水吸引當車手，想要速賺解決養家的經濟壓力，他在六天內南北奔波取款十二次，共得手八百多萬元交給上級，落網後供稱只拿到三萬元車馬費，願分期付款賠償被害人，墾求輕判免關，以便照顧子女，但法官認為他沒有可憫恕之處，七個地方法院審理後，合計將他判刑十四年一月。

除刑責，張男也面臨八百多萬元巨額民事求償，整個家幾乎毀在他的手上。

請繼續往下閱讀...

判決指出，張男於前年十二月四日至九日，假冒投資公司經理與被害人約見取款，先在四、五日到高雄市與屏東縣各得手一二八萬、五十萬及一百萬元；六日轉至台中市得手四十一萬、一四〇萬元；七日上午到台中取款四十萬元，接著趕到高雄市取款十萬元；八日又在台北市、新北市與新竹市犯下四案，共得款三百萬元；九日到桃園取款一百萬元時被捕羈押，他表示沒拿到報酬，僅拿到三萬元車馬費。

各地法院審理時，張男設法與被害人和解，與部分被害人達成分期賠償協議，但應賠償的金額太多，還要養育年幼子女，商請被害人寬延還款後，再以被害人同意延後還款、要照顧年幼子女等由請求法官判處六月以下徒刑，讓他改服社會勞動，以便養家。

高雄、台北、新北、新竹、台中、屏東共六個地方法院，都拒絕輕判，各法院每罪量刑十一月至二年不等，只有桃園地院以其取款未遂，判處徒刑八月、宣告緩刑三年。張男上訴，高等法院台中分院指出，被告犯罪情節與危害不輕，沒有可憫恕之處，駁回其上訴。

上述宣告刑共十四年一個月，各法院陸續審結判刑確定，張男近日將入獄服刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法