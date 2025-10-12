母恐只能拿200萬 餘由生父子女分

5億高中生高達30多筆房地產，原為中國籍的賴母（右二）恐只能分配到二百萬元。（資料照，記者張瑞楨攝）

墜樓死亡的台中賴姓高中生婚姻無效確定，夏朝源確定拿不到賴生的五億元遺產，其遺產最後去處為何？依據民法一一三八條規定，原本應由賴母獨得，但原是中國籍的賴母受到兩岸人民關係條例規範，即使自願註銷中國戶籍，也屬脫法行為，最後恐只能分配到二百萬元，其餘遺產勢必由賴男名義上的「伯父、姑姑」、實際上的「兄弟姊妹」等人繼承。

母註銷中國籍 屬脫法行為

律師徐承蔭表示，依據民法一一三八條規定，因賴生無子女，在夏男分不到遺產下，賴母依民法順序，將可獨得所有遺產，不過賴母沒有台灣國籍，原是中國籍，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第六十七條第一項規定，「由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新台幣二百萬元」，因此賴母只能分配到二百萬元。

剩下的遺產，依兩岸條例相關規定「每人不得逾新台幣二百萬元，超過部分，如台灣地區無同為繼承之人者，歸屬台灣地區後順序之繼承人」，換句話說，依民法順序，將由賴男名義上的「伯父、姑姑」，實際上的「兄弟姊妹」，也就是由賴男生父的子女分配。

不過也有一說認為，賴母目前無國籍，是否適用兩岸條例有待釐清。賴母的律師許哲維說，賴母之前已自願註銷中國戶籍，目前是無國籍人，若以兩岸條例施行細則來看，賴母的父母都是中國籍，自己也在中國出生，因此被視為中國人民（大陸地區人民）的機率很高，確實很可能只能分到二百萬，目前是希望能讓她重新恢復中華民國籍，會透過訴訟爭取賴母最大的權益。

徐承蔭則認為，若利用註銷中國戶籍，而規避「大陸地區人民」的方式可行，則兩岸條例第六十七條第一項的規定將形同具文，恐不符合法律本旨，建議利害關係人可主張此為脫法行為，爭取應有的權益。

