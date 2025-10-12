為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    5億高中生 婚姻無效確定／假面配偶 遺產分0元還入獄

    2025/10/12 05:30 記者陳建志／台中報導
    5億高中生與代書助理夏朝源（見圖）同性結婚，賴母提出民事訴訟，台中地院今年六月認定二人無結婚真意，判決「婚姻無效」，賴母和夏男都未上訴，全案確定。（資料照）

    台中擁有五億元房地產的賴姓高中生，前年五月與代書助理夏朝源同性結婚，不到二小時從夏男住處墜樓身亡，夏男與其父親被控殺人罪部分獲不起訴，但法院認定二人假結婚，依偽造文書罪判刑一年六月確定，夏男已於今年二月入獄服刑。賴母另提出民事訴訟，台中地院今年六月認定二人無結婚真意，判決「婚姻無效」，賴母和夏男都未上訴，全案確定，也宣告原本想要繼承五億元遺產的夏男，確定一毛錢也拿不到。

    全案發生於前年五月四日，代書助理夏朝源得知賴姓高中生名下有卅筆房地產，市價超過五億元，想謀取賴生名下財產的支配和處分權，趁賴生的阿公（實際為生父）過世，賴生心情低落時，帶著已打好的結婚書約，以「討論財產規劃」為由約出賴生，並臨時找來證人，前往戶政事務所辦理結婚登記，沒想到登記完返回夏男家人的台中北屯區住處不久，賴生墜樓死亡。

    已轉至外役監服刑

    賴母事後召開記者會，質疑夏男謀財害命，台中地檢署檢察官調查殺人罪部分，認定夏男父子罪證不足，均不起訴；偽造文書部分，一、二審都認定是假結婚，判刑一年六月定讞，夏男入獄，近日因表現良好轉至外役監服刑。

    民事訴訟 敗訴也確定

    賴母提出「婚姻無效」訴訟，台中地院審理認為，兩人結婚登記前，沒有互相愛慕之情，甚至互動疏離、陌生，難以認定二人具有結婚真意，而且兩名證人是臨時找來的，也沒有親自聽聞賴生確有結婚真意，不符合結婚法定要件，判決婚姻無效。

    中院六月十八日宣判婚姻無效後，夏男和賴母都未在時限內提出上訴，全案因此定讞，確定夏男不是賴生配偶，無法繼承賴生的五億元遺產。法界人士表示，夏男的貪念讓他白忙一場，而且還為此付出坐牢代價，賠了夫人又折兵。

