毒駕奪命 2天2起 男逆向撞死單車騎士 趁就醫尿遁

本月九日凌晨台中才發生男子毒駕撞進茶葉行害死老婦人案，一天後的新北市，又發生毒駕奪命事件！

五十四歲毒蟲李文敏前天下午開車行經新北市八里區，逆向衝撞停放路邊的三輛汽機車，再撞上騎單車的鄭姓男子，鄭男傷重不治，李男受傷送醫後，竟趁機尿遁，新北市蘆洲警分局緊急聲請拘票，一路追至台北市北投區一處公園，將李男逮回；警方在他身上及肇事車內起獲K他命、毒咖啡包等毒品，昨依過失致死、公共危險、肇事逃逸、毒品等罪移送士林地檢署偵辦。

新北八里衝撞路邊3汽機車

由於李男被查獲的毒品有五包K他命、六包卡西酮毒咖啡包，高於一般毒蟲自行施用的攜帶量，懷疑他除涉嫌吸毒及毒駕外，也可能是販毒藥頭，全案擴大釐清中。

警方調查，李男當時在新北市八里區商港一路駕駛廂型車，突然逆向衝撞，造成五十六歲鄭姓單車騎士當場遭撞命危，送醫傷重不治。消防員獲報前來，救出卡在車內的李男送醫，沒想到他於傍晚時分，以如廁為由逃出醫院，搭計程車離開。

攜10餘包毒品 懷疑是藥頭

警方組成專案小組，過濾監視器追查李男行蹤，當晚十時在台北市北投一處公園發現李男，他原本打算投宿旅館藏身，在公園等待時被趕來的警方逮捕，到案後拒絕夜間訊問，昨天承認車禍前吸毒，警方依程序對他採尿送驗。

對於李男尿遁，新北市警察局長方仰寧指示追查了解，有無未即時派員戒護的違失。

