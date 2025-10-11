為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    詐騙和解賴帳 辯年老失智無效 撤緩刑

    2025/10/11 05:30 記者王捷／台南報導
    高等法院台南分院認為黃男分期賠償被害人卻賠不到三成，駁回抗告讓他入獄服刑。 。（記者王捷攝）

    詐騙集團成員黃姓男子，犯下詐欺罪後沒錢賠償被撤銷緩刑，他提起抗告，辯稱己年近七十歲，有失智、腦萎縮等情，還胡言亂語一番，高等法院台南分院認為他分期賠償被害人卻賠不到三成，駁回抗告讓他入獄服刑。

    駁回抗告須入獄

    黃男在二〇二〇年時犯詐欺罪被判刑七月、緩刑五年，須分期賠償被害人九十七萬元，但他只付廿一萬多元。雲林地檢署聲請撤銷緩刑，他提起抗告，表示自己已近七十歲，身體狀況不佳、失智、腦萎縮，且是低收入戶、無財產無收入，沒有能力給付；黃男還胡扯自己有「大韓帝國」身分，他是「大韓帝國台灣國會議員」，認為我國司法無權管轄，要求撤銷緩刑裁定。

    台南高分院認為，黃男經協商程序獲緩刑，條件是每月支付賠償金給被害人，但判決確定以來，付款紀錄斷斷續續，從二〇二一年起逐漸減少，去年整年度僅兩次付款共六千元，今年至今也僅繳六千元，履行情況與緩刑條件落差極大。

    經法官換算，黃男至今僅履行約百分之廿三的賠償金，還欠超過七十五萬元，已失去緩刑應有的改過自新效果，被害人的利益也沒有受到保障，依此駁回抗告、維持撤銷緩刑，不得再抗告。法院對黃男的荒誕言論則不予回應。

