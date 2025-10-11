桃苗黑幫火併後 警署大掃蕩逮9要角

表格

斷黑幫鑽漏洞 小弟開槍後自首 修法不給減刑

桃園、苗栗兩掛黑幫今年三月發生相互報復火併案，警方研判若不儘速壓制黑幫張狂氣焰，將再釀火併，警政署因此組成專案小組，以十二天時間連抄位於苗栗的竹聯幫信堂、以及位於桃園的天道盟同心會多個堂口、據點，過程中還出動霹靂小組展開大掃蕩行動，數波下來逮捕黑幫金主、幫內核心幹部共九人，查扣武器、毒品等多項贓證物，迅速撲滅了一場極可能失控擴大的黑社會腥風血雨大戰。

針對槍手自首，立法院於二〇二三年十二月十八日三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文修正案，為防止開槍後攜械自首尋求減刑，條文將自首「必減」改為「得減」刑，可讓犯罪行為人無法再利用事前規劃逃脫應負的刑事責任。

苗栗地檢署前主任檢察官、律師張文傑指出，新法補強了刑法舊有規定的不足，也讓法官可依法做出公正判決，有助於達到遏止槍砲犯罪危害社會治安之目的。

張文傑說，未修法前，黑幫集團得以靠著事前犯罪策劃「鑽漏洞」，新聞報導仍常見黑幫唆使小弟於公共場所開槍，再赴警局自首繳械尋求減刑。

警方人士也說，黑幫教唆小弟開槍後自首，行徑等同挑釁公權力，修法後的槍砲條例新規，自首不必然一定減刑，只要法官勇於做出適法裁判，當可斷絕黑幫鑽漏洞，遏阻黑幫囂張氣燄。

