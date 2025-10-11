南港CITYLINK砍人 上美髮廳染髮「易容」就逮

台北市南港CITYLINK停車場，昨日凌晨傳出砍人案。圖為留在現場的凶刀。 （記者鄭景議翻攝）

十九歲萬姓男子與友人昨日凌晨前往台北市南港CITYLINK看電影，卻突然在停車場遭卅六歲及卅八歲的兩名潘姓男子，分持刀械、球棒伏擊受傷送醫。轄區台北市警南港分局循線追查後，趕往忠孝東路一間美髮廳，逮捕正準備染髮「易容」的持刀潘男，另名潘姓共犯則主動投案；兩人供稱為了一百五十萬元債務而行凶，但警方懷疑與詐騙集團糾紛有關，詢後依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

警方調查，萬男與友人昨天凌晨看完電影，準備在南港CITYLINK停車場取車時，突遭持刀的潘男及另名持球棒的潘姓共犯伏擊，二人攻擊後還砸毀車輛擋風玻璃逃逸，萬男的頭部與臀部受傷，所幸傷勢不重，送醫後無生命危險。

警方一路追蹤，鎖定兩名潘男在案發後先把作案用車輛丟棄在基隆山區，隨後卅六歲潘男前往南港區一處汽車旅館尋友，警方趕往，發現四十三歲吳姓男子等五人聚會，現場查獲毒品咖啡包、喪屍煙油與分裝工具、以及一把改造手槍，將五人全數帶回偵辦。

警方續追潘嫌行蹤，掌握他前往忠孝東路一間美髮店，在他準備染髮、企圖掩人耳目時，上前將他逮捕；另名持球棒的潘姓共犯晚間投案。

潘男供稱，與萬男有一百五十萬元債務糾紛才下手行兇，但對債務的來源交代不清。

警方清查發現，潘男曾涉詐騙集團案件，不排除雙方因詐團糾紛結怨，確切案情待進一步釐清。

