律師：有正當理由及必要救護才能離開

高姓男子去年9月間駕車在基隆市八堵一家超商前違規迴轉，害石姓騎士摔車，摔斷2顆門牙。（記者林嘉東翻攝）

汽、機車駕駛人發生事故後，是不是一定要留在現場，等警察到場才行？律師周伯諺表示，發生事故後，肇事人若要離開現場，必須有正當理由，還要有必要的救護措施，以本案來看，高男難耐腹痛，回家如廁前，有請超商店長協助救護傷者，加上他如廁後即回到事故現場，沒有肇逃主觀犯意，法官才會判他無罪。

周伯諺說，汽、機車駕駛人肇事後，依法規應留在原地等待警方到場處理，若駕駛人造成人員傷亡時無故離開現場，就會觸犯肇事逃逸罪，將面臨刑事責任和行政處分。不過，肇事離開現場，未必一定構成肇事逃逸罪，要看當事人肇事時為何離開現場，與離開現場後做了什麼。

請繼續往下閱讀...

周分析，高男因為肚子痛才回家如廁，他先請超商店長將傷者送醫，邊跑回家邊打電話請媽媽回到事故現場等警察，高男則在上完廁所後比媽媽晚十五分鐘回現場，如果高男有心逃逸，就不會回來了。

家離事故處才兩百公尺

主觀上無逃跑犯意

因此有沒有觸犯肇事逃逸罪，要看是否有肇事逃逸的主觀犯意與客觀事實等構成要件。高男在事故發生後離開現場，雖構成肇逃的客觀事實要件，但檢察官未考量高男主觀上是否有肇逃犯意，而法官審酌時，認為肇事車輛停在現場，高離開現場時有請人打電話叫救護車，也拜託媽媽到場，且其住處距離事故地點才兩百多公尺，主觀上沒有逃跑的犯意，所以獲判無罪。

周伯諺建議，用路人肇事後，若有急事須離開現場，須先確認事故現場是否有傷患，除協助報警、救護外，更應在現場設置警示標誌，避免損害範圍擴大，而且要留下資料給對方、或讓警察有明確能找到你的線索，譬如把連絡電話寫在擋風玻璃上或是留下字條，表明過一會兒就會回來等訊息，才可避免觸犯肇事逃逸罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法