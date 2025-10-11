撞機車後跑回家如廁 法官：解燃眉之急 不算肇逃

石姓騎士摔車，摔斷2顆門牙，機車嚴重毀損。（記者林嘉東翻攝）

基隆市高姓男子去年駕車載母親返家時違規迴轉，害騎士摔車，摔斷兩顆門牙，被控未等警方到場涉犯肇事逃逸罪。基隆地院審理時，高男解釋當時他難忍腹痛，肇事後就近跑回家如廁，並非肇逃；法官詰問高母、超商店長及勘驗事故現場路口監視器後，認為高男確實是返家如廁，只是暫時離開事故現場，解燃眉之急，並非肇事逃逸，判高男無罪。

違規迴轉 害騎士摔斷兩顆牙

這起罕見肇逃獲判無罪案，發生在去年九月，五十一歲高男駕車沿基隆市暖暖區八堵路往七堵方向行駛，行經一間超商前違規向左迴轉，撞上對向廿二歲石姓男子所騎機車，致石男一顆門牙脫落、一顆門牙斷裂，眼眶、臉頰、嘴唇及手腳擦、挫傷。

稱腹痛如絞 回家如廁再返回

警方獲報很快抵達現場，看到肇事車輛，未見肇事的高男，兩分鐘後看到高母趕到現場，之後高男才匆匆跑來，警方認為高男涉肇事逃逸罪，移送法辦。檢察官調查時，高稱事故當時，他腹痛如絞，跑回住處上完廁所，就返回事故現場，並未肇逃，檢方仍認定高男涉肇事逃逸罪，將他起訴。

法院審理時，高男解釋他當晚開車載媽媽回家的路上，肚子就很痛，先讓媽媽下車返家，沒想到一迴轉不慎撞到機車，有下車查看騎士及報警，並請認識的超商店長幫忙叫救護車送騎士就醫；回家如廁途中，還打給快走到家門口的媽媽，請媽媽回到事故地點，告訴警察他如廁完就會返回事故現場。

有先報警 法官認定僅暫時離去

法官勘驗事故路口的監視器，發現高男肇事後，確有下車查看石男，拿起手機打電話報警；高母證稱，她回到事故地點後，告訴到場處理事故的警員他兒子肚子痛，才會先回住處如廁；超商店長也證稱，高男有請他打電話叫救護車送石男就醫，高男則在母親到場十五分鐘後返回事故現場。

法官計算高男住處離事故地點距離二百廿公尺，步行約三分鐘，高返回住處如廁，十五分鐘後返回現場，時間上並無遷延，認定高只是暫時離去，非肇事逃逸，判決無罪。

高姓男子去年9月間駕車在基隆市八堵一家超商前違規迴轉，害石姓騎士摔車，摔斷2顆門牙，他的車右側車門也受損。（記者林嘉東翻攝）

