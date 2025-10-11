兒千萬結婚金被騙後中風 婚事告吹／全家人生變調 車手重判6年多

新竹地院依詐欺罪重判詐團車手六年十月徒刑。（資料照）

加LINE教投資股票 騙局一場

新竹市李姓婦人慘遭假投資詐欺集團騙走一三四二萬元，這筆錢原本是兒子的買房與結婚基金，受害後未來媳婦跑了、兒子中風、丈夫罹患憂鬱症，她向法官泣訴：「如今連花十塊錢，都要考慮再三，全家的人生完全變了調！」新竹地院依詐欺罪重判詐團車手六年十月徒刑。

判決指出，高樹權、魏嘉誠、潘彥士三人於去年六月加入詐團擔任車手，先由機房成員以通訊軟體LINE向林姓女子佯稱，按教學當沖股票，即可每天享有高獲利至少三％云云，林女信以為真後，高男三人在詐團指示下，配戴偽造的投資公司識別證，並交付偽造存款憑證給林女收執，共騙走林女五四二萬元。

舉債度日 花十塊錢都要考慮

詐團機房另向李女佯稱，按指示下載特定軟體，可用較便宜價格申購股票，還說用現金繳納股款比較好，沒有金流就不會被查到等，致使李女受騙，由潘男出面收款，李女共被騙走一三四二萬元。

後來三名車手落網被檢方起訴，竹院審理時，李女說，這筆錢原本是兒子要用來買房和結婚之用，被騙走後，兒子與女友吵架導致分手，兒子還中風住院，整個人生都毀了，全家人陷入愁雲慘霧之中，需要向親友舉債度日。

李女說，她經常失眠、焦慮、高血壓，不知道今後日子要怎麼過下去，丈夫也罹患憂鬱症，經常發脾氣，一家人的人生瞬間從彩色變黑白，再也沒有開心過。

口說要和解 車手卻不想賠償

法官指出，被告等人雖坦承犯行，對於被害人所受損失全無賠償能力，甚至連提出日後賠償計畫也毫無頭緒，僅不斷空泛表示有意和解，這樣的犯後態度與賠償誠意深值懷疑。

法官審酌被告三人製造金流斷點躲避檢警追查，考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以計數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產，其周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及，最後依共同詐欺取財罪重判潘彥士六年十月、魏嘉誠三年、高樹權二年六月。

