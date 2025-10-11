黑幫火併槍手自首 不減刑 法官：犯案流程策劃好的 判7年半

竹聯幫信堂承信會分子教唆持槍掃射，19歲幫內小弟吳源洧犯後立即自首，苗栗地院法官審理認為，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑。（資料照）

今年三月間，桃園、苗栗發生兩掛黑幫相互報復火併案，在苗栗開賭場的竹聯幫信堂承信會分子，教唆十九歲幫內小弟吳源洧，持仿眼鏡蛇突擊步槍到對方的桃園據點掃射十八槍，吳犯後立即回到苗栗向警方自首。苗栗地院法官審理認為，整個犯案流程都是策劃好的，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑，依槍砲罪將他判刑七年六月。

竹聯因賭場糾紛 教唆持槍掃射

檢警追查，天道盟同心會桃園中壢分會潘姓男子等五人，三月六日到竹聯幫信堂承信會在苗栗私設的賭場賭天九牌，疑出千詐賭被抓包，遭對方私刑脫衣圍毆，還要求潘拿出六百萬元「贖人」。潘男事後率眾報復，砸毀賭場、揮刀砍傷承信會成員。

承信會不甘示弱，安排吳男於三月廿八日前往同心會中壢分會的據點，持步槍開槍掃射十八發，犯後速返苗栗，在檢警尚未查知其身分前自首。

投案自首非出於悔過 不宜減刑

法官審理認為，吳男年紀輕、無前科，應是與他人事先共同策劃妥當後而為，吳也依計劃一開完槍就回苗栗自首，可以其年輕且無前科的背景獲得減刑，也能拖延警方過早掌握情資，幫助開車接應共犯搭機離境。

此外，吳於檢警偵查期間，對槍枝來源、涉案共犯等供述避重就輕，直到警方出示監視器畫面才承認有共犯，但仍未供出共犯身分。法官認為吳男自首非出於悔過投誠之意，僅是犯罪計畫一環，不宜依自首規定減輕或免除其刑，依此將吳判刑七年六月。

