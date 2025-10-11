為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    黑幫火併槍手自首 不減刑 法官：犯案流程策劃好的 判7年半

    2025/10/11 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    竹聯幫信堂承信會分子教唆持槍掃射，19歲幫內小弟吳源洧犯後立即自首，苗栗地院法官審理認為，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑。（資料照）

    竹聯幫信堂承信會分子教唆持槍掃射，19歲幫內小弟吳源洧犯後立即自首，苗栗地院法官審理認為，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑。（資料照）

    今年三月間，桃園、苗栗發生兩掛黑幫相互報復火併案，在苗栗開賭場的竹聯幫信堂承信會分子，教唆十九歲幫內小弟吳源洧，持仿眼鏡蛇突擊步槍到對方的桃園據點掃射十八槍，吳犯後立即回到苗栗向警方自首。苗栗地院法官審理認為，整個犯案流程都是策劃好的，吳男無悔過投誠之意，不給予減刑，依槍砲罪將他判刑七年六月。

    竹聯因賭場糾紛 教唆持槍掃射

    檢警追查，天道盟同心會桃園中壢分會潘姓男子等五人，三月六日到竹聯幫信堂承信會在苗栗私設的賭場賭天九牌，疑出千詐賭被抓包，遭對方私刑脫衣圍毆，還要求潘拿出六百萬元「贖人」。潘男事後率眾報復，砸毀賭場、揮刀砍傷承信會成員。

    承信會不甘示弱，安排吳男於三月廿八日前往同心會中壢分會的據點，持步槍開槍掃射十八發，犯後速返苗栗，在檢警尚未查知其身分前自首。

    投案自首非出於悔過 不宜減刑

    法官審理認為，吳男年紀輕、無前科，應是與他人事先共同策劃妥當後而為，吳也依計劃一開完槍就回苗栗自首，可以其年輕且無前科的背景獲得減刑，也能拖延警方過早掌握情資，幫助開車接應共犯搭機離境。

    此外，吳於檢警偵查期間，對槍枝來源、涉案共犯等供述避重就輕，直到警方出示監視器畫面才承認有共犯，但仍未供出共犯身分。法官認為吳男自首非出於悔過投誠之意，僅是犯罪計畫一環，不宜依自首規定減輕或免除其刑，依此將吳判刑七年六月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播