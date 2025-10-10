為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    蘇清泉緩起訴撤銷 牽動屏東縣長選情

    2025/10/10 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    安泰醫院大火九死案，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉（見圖）等四名被告處以緩起訴處分，被高檢署高雄分署撤銷發回重新偵辦。（資料照）

    屏東縣東港安泰醫院去年十月發生大火，造成九人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等四名被告處以緩起訴處分，被高檢署高雄分署撤銷發回重新偵辦。屏東縣政府當時對緩起訴結果表示遺憾，認為不符合社會常理，昨天全案發回重新偵查後，屏縣府表示尊重司法調查。

    屏東地檢署檢察長陳盈錦昨天表示，案件發回後，已交由檢察官續查，最後結果是維持原來的緩起訴處分或者起訴，將視新接手檢察官來決定裁處。

    被告之一蘇清泉表示，已收到地檢署來文，安泰醫院正在整理這一年醫院在工安、消防、建築和醫療相關的努力，將回文給屏東地檢署說明改善結果，他尊重司法程序及檢察官辦理，感謝縣府、衛福部等相關單位的督促，這一年來地檢署對於火災的調查已經十分詳細，將會勇敢的面對。

    由於蘇清泉被認為是明年國民黨的屏東縣長參選人，起訴與否恐會牽動到明年的縣長選舉，引起地方人士議論。

