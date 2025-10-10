為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    三地集團總裁鍾嘉村 押了／屏東光電弊案 2千萬交保撤銷

    2025/10/10 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    三地集團總裁鍾嘉村涉屏東光電弊案，被法官裁定羈押禁見。 （記者黃佳琳翻攝）

    三地集團總裁鍾嘉村涉屏東光電弊案，被法官裁定羈押禁見。 （記者黃佳琳翻攝）

    三地集團與開陽公司合作屏東縣「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，被檢調發現兩集團疑涉工程款回扣問題，本月二日發動搜索帶回兩集團負責人，檢方複訊後依違反證券交易法的特別背信罪，聲押三地集團總裁鍾嘉村及開陽公司董事長蔡宗融，法官裁定鍾男兩千萬交保、蔡男無保請回。案經高雄地檢署抗告成功，高雄地院昨天重開羈押庭，裁定鍾嘉村羈押禁見，蔡男兩百萬元交保。

    「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」總開發面積達一百卅餘公頃，電廠預定位址橫跨屏東縣車城鄉與獅子鄉，由三地集團中的北基公司和開陽能源股份有限公司合作開發，兩間公司先合資成立「合豐能源股份有限公司」，由合豐主導開發案。

    但兩集團疑似有工程款回扣問題，加上光電廠開發案財報也有疑點，檢調認定內情不單純，二日發動搜索後，帶回鍾嘉村、蔡宗融等十多人到案，檢方依違反證交法的特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融兩人，另將公司林姓副總卅萬元、詹姓財務廿萬元交保。

    高雄地院原裁定鍾嘉村兩千萬交保、蔡宗融無保請回，雄檢不服提起抗告，案件發回高雄地院重審，法官昨天開庭後，認定鍾男犯罪嫌疑重大、有串、滅證之虞，裁定將他羈押禁見，蔡男則從無保改為兩百萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播