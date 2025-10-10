三地集團總裁鍾嘉村 押了／屏東光電弊案 2千萬交保撤銷

三地集團總裁鍾嘉村涉屏東光電弊案，被法官裁定羈押禁見。 （記者黃佳琳翻攝）

三地集團與開陽公司合作屏東縣「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，被檢調發現兩集團疑涉工程款回扣問題，本月二日發動搜索帶回兩集團負責人，檢方複訊後依違反證券交易法的特別背信罪，聲押三地集團總裁鍾嘉村及開陽公司董事長蔡宗融，法官裁定鍾男兩千萬交保、蔡男無保請回。案經高雄地檢署抗告成功，高雄地院昨天重開羈押庭，裁定鍾嘉村羈押禁見，蔡男兩百萬元交保。

「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」總開發面積達一百卅餘公頃，電廠預定位址橫跨屏東縣車城鄉與獅子鄉，由三地集團中的北基公司和開陽能源股份有限公司合作開發，兩間公司先合資成立「合豐能源股份有限公司」，由合豐主導開發案。

請繼續往下閱讀...

但兩集團疑似有工程款回扣問題，加上光電廠開發案財報也有疑點，檢調認定內情不單純，二日發動搜索後，帶回鍾嘉村、蔡宗融等十多人到案，檢方依違反證交法的特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融兩人，另將公司林姓副總卅萬元、詹姓財務廿萬元交保。

高雄地院原裁定鍾嘉村兩千萬交保、蔡宗融無保請回，雄檢不服提起抗告，案件發回高雄地院重審，法官昨天開庭後，認定鍾男犯罪嫌疑重大、有串、滅證之虞，裁定將他羈押禁見，蔡男則從無保改為兩百萬元交保。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法