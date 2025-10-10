為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    不只偷拍皇池 北投狼二審判更重

    2025/10/10 05:30 記者楊國文／台北報導
    林亦修除偷拍皇池外，還到北投某知名酒店偷拍泡湯裸露影片。（資料照）

    台北市北投區知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，去年驚傳泡湯情侶遭偷拍外流，檢警逮捕多次潛入皇池偷拍的男子林亦修，查出他除皇池外，還到北投某知名酒店偷拍泡湯裸露影片，賣給「創意私房」網站販售，三年間偷拍十名男女共十七段影片，獲利七十九萬多元，一審依「販賣竊錄他人性影像罪」等罪，判林五年六月；高等法院認定林犯行重大，加重改判六年十月，可上訴。

    林亦修判刑六年十月

    檢警查出，林男二〇二一年至二〇二四年間，將運動相機藏匿在雨傘挖洞的長柄雨傘內、經改裝具有針孔攝影機的行動電話，潛入北投「皇池溫泉御膳館」、某酒店的露天風呂區域，偷拍民眾泡湯，賣給被稱為「台版N號房」的「創意私房」網站販售。

    林男另於去年四月，在北市中山捷運站內尾隨女子搭手扶梯，偷拍其裙底時，竟裸露生殖器，涉公然猥褻犯行。

    檢警去年六月查獲林男，起出偷拍的十七段影片，最短十二分鐘，最長四十八分鐘，共四男、六女受害，其中有四對情侶、一對女閨密，大多是在泡湯被偷拍。

    士院審理時，林男認罪，依販賣竊錄他人性影像罪判刑五年六月，另依公然猥褻罪判拘役卅日，沒收犯罪所得七十九萬元及運動相機等偷拍工具。上訴後高等法院認定，一審將林男犯行以「結合犯」論一罪，有所違誤，改依一罪一罰，將相關犯行論處廿六罪，合併加重改判為六年十月，犯罪所得七十九萬元沒收，另以侵入他人建築物罪判拘役卅天確定。

