被控詐騙害死女代書 拘提宮廟姊妹

高雄女代書的女兒控訴母親遭詐墜樓亡，警拘提廟主持人姊妹釐清案情。（圖為死者女兒將遺書交給律師，資料照）

高雄市一名孫姓女代書墜樓身亡，她生前曾控告鳳山「紫靈宮」孫姓女主持人姊妹涉嫌詐欺，死者的女兒前天也在靈堂前開記者會，指母親留下紙條、日記本，提及被孫姓姊妹及吳姓女代銷幹部以投資為名詐騙，加上向四十多名名親友的借貸，共受害上億元。高雄警方昨天傍晚持拘票，將孫姓姊妹帶回偵訊，同時查扣手機釐清案情。

查扣手機釐清案情

據了解，五十六歲孫姓女代書是該宮廟信徒，經主持人姊妹介紹認識吳姓女代銷幹部，死者後來向四十多名親友籌調資金上億元，原按期收回部分資金，後來吳女等人就沒再給錢，讓她飽受身心壓力，房子也被法拍，孫姓女代書認為被孫姓女主持等人聯合詐騙，今年七月間曾向警方報案，未料她於本月一日在鼓山區住處墜樓，送醫不治。

請繼續往下閱讀...

孫姓女代書的女兒前天哭訴，母親受害甚深，遭宮廟女主持人和代銷公司聯手詐騙，無法面對調籌資金的親友。

廟方前天委託律師發出聲明，指死者所指述的是借貸關係，非聯手詐騙、斂財，對於孫女向四十多名親友借貸一事不知情，該些親友非信徒，廟方不認識。

孫姓姊妹則稱，是為幫助死者渡過財務難關，後來見她更加困苦，所以至今未對死者孫女提出債權訴訟。

高雄警方昨天傍晚拘提孫姓主持人，查扣手機設法過濾相關往來對話，以及比對帳戶，追查全案是否涉及詐欺或是單純借貸糾紛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法