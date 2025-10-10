茶行奪命駕駛吸毒累犯 8度施毒被捕

監視器拍下BMW暴衝闖紅燈，衝過馬路撞進路旁茶葉行的驚悚瞬間。（取自「爆料公社」）

母睡下舖慘遭夾死

孝子從上舖摔下一度昏迷

「人在家中睡，禍從馬路來！」有七次吸毒素行紀錄的男子劉冠億，昨天吸毒後駕駛BMW轎車，高速衝進一家茶葉店，當時八十七歲張李姓老母親與六十一歲張姓兒子正在店內熟睡，猛烈撞擊瞬間，讓分睡上下舖的母子根本來不及反應，睡下舖的母親當場被夾死車身與床鋪間，張男則從上舖摔下來撞傷頭，他發覺母親枉死在眼前，悲慟欲絕地說：「車子一撞進來，我就再也叫不醒她了！」昨下午相驗時，女兒到場認屍也哭到癱軟。

張男泣訴，凌晨三點多突聽見「砰！」一聲，整個人被震飛後掉下床，造成後腦撕裂傷，一度昏迷，醒來時看到母親已滿身鮮血被抬出。

請繼續往下閱讀...

媽媽腰斷了…醫生要我放手

「醫生說媽媽腰斷了，救不回來，要我放手」，他再難過也只能接受。張男說，茶行剛於九月搬遷開幕，才短短一個多月就慘遭撞毀，初估損失兩、三百萬元；母親因為年邁行動不便，他為方便照顧，才在店後方房間隔出上下舖，安排母親睡在下舖，不用爬上爬下，沒想到竟天人永隔。

至於劉男，有槍砲、毒品、詐欺等前科，曾當過日本料理師傅、保全等職業，早在二〇〇六年就因施用毒品被法院裁定送勒戒，隔年獲釋後又施用毒品被判刑五月確定，之後於二〇一一年、二〇一六年、二〇一七年、二〇二一年及去年，分別吸食安非他命、大麻等毒品被逮，部分獲不起訴，部分獲判四至六月不等徒刑，連同此次毒駕已是第八次吸毒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法