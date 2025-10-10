為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    驚！台中毒駕已是去年3倍

    2025/10/10 05:30 記者蘇孟娟、邱俊福、許國楨／綜合報導
    茶葉行滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

    茶葉行滿目瘡痍。（記者許國楨攝）

    高於全國平均值 警政署將反毒列執法重點 全國近月抓毒駕高達1415件

    「又是毒駕！台中今年的毒駕件數已是去年三倍！」台中市西區在地議員江肇國，昨在網路社群平台Threads上，直指台中市光是去年就有二五三件，今年截至九月更已突破七五九件，已經是去年的三倍，盧市府拿不出防毒對策，任由毒駕橫行等。

    考量毒駕與毒品問題的嚴重性，警政署已將反毒列為執法重點，刑事警察局毒品查緝中心除自上月五日至廿六日，執行「全國同步加強查緝毒駕及依托咪酯類毒品專案」，查獲依托咪酯毒品案一二九六件、逮捕一四六四人，查獲毒品煙彈三二五0顆、毒煙油及粉末五十二點二公斤等，還同步要求全國警察機關，持續以高密度的臨檢、路檢行動，執行查緝毒駕專案至年底。

    議員開轟盧市長：

    這就是幸福城市嗎？

    警政署最新的統計顯示，自上月五日到本月七日的近一個月來，已在全國取締送辦毒駕案高達一四一五件，平均一天約查獲四十三件吸毒後駕車案。

    昨天凌晨台中市又發生毒駕撞死民眾事故後，江肇國對此指出，肇事駕駛除被驗出安非他命陽性，車上還搜出喪屍煙彈，且駕駛過去就有毒品、槍砲、詐欺前科，如今又害死無辜民眾。

    江肇國說，台中市毒駕案件越來越多，任由毒駕橫行，這就是盧市長口中的「幸福城市」嗎。

    刑事局毒緝中心表示，前年十二月刑法修法後，公告駕駛動力交通工具，新增尿液或血液所含毒品、麻醉藥品等抽象危險犯的處罰後，即積極部署將毒駕案件列為重要緝毒目標。

    經統計，各警察機關於今年一至九月查獲毒駕五四六七件，較去年查獲二六一九件顯著增加。

    此外，為解決現行無即時檢測工具的問題，毒緝中心引進國外唾液快篩試劑，路檢員警三分鐘就能驗出是否施用毒品，目前已在台北市警局四個分局試辦中，待增修道路交通管理處罰條例，正式納入為交通執法工具後，即可全面投入員警線上執法。

    BMW車頭全毀變形。（民眾提供）

    BMW車頭全毀變形。（民眾提供）

    圖中紅色箭頭是BMW的行車路線，直衝路口茶葉行。（取自Google Maps）

    圖中紅色箭頭是BMW的行車路線，直衝路口茶葉行。（取自Google Maps）

